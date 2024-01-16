https://ria.ru/20240116/deportatsiya-1921521091.html

Власти Латвии планируют депортировать почти слепую российскую пенсионерку

Власти Латвии планируют депортировать почти слепую российскую пенсионерку - РИА Новости, 16.01.2024

Власти Латвии планируют депортировать почти слепую российскую пенсионерку

Пожилой гражданке России, которая с детства является инвалидом по зрению, грозит депортация из Латвии из-за того, что она не успела получить медицинский отвод... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T00:51

2024-01-16T00:51

2024-01-16T01:34

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пожилой гражданке России, которая с детства является инвалидом по зрению, грозит депортация из Латвии из-за того, что она не успела получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку, сообщило российское посольство в Риге."Героиня сегодняшней истории — 72-летняя жительница города Лиепаи, инвалид по зрению с детства, нуждающаяся в постоянном уходе и сопровождении, заблаговременно, еще в декабре 2022 г. при содействии родственников приступила к сбору документов для продления вида на жительство", - сообщила дипмиссия в Telegram-канале.При этом "даже для почти слепого человека получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку оказалось непосильной задачей", поскольку россиянке пришлось пройти комплексное обследование, а из-за очередей к некоторым специалистам процесс затянулся до ноября 2023 года, и она не успела получить справку об освобождении от экзамена, пояснили дипломаты."Слабовидящая россиянка по вполне понятным причинам не набрала необходимое количество баллов по таким аспектам, как чтение и письмо. Ввиду аннулирования постоянного ВНЖ гражданка России лишилась возможности получать заслуженную пенсию, назначенную ей за трудовой стаж в Латвии, и медицинское обслуживание, включая приобретение рецептурных медикаментов", - отметили в посольстве.Российские дипломаты подчеркнули, что переживания и стресс, вызванные необходимостью прохождения экзамена и ряда бюрократических процедур, "значительно усугубили и без того слабое здоровье пожилого человека", тем более что россиянке теперь грозит депортация.В середине января по решению МВД Латвии был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение 82-летний российский военный пенсионер, председатель правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков, у которого в Латвии остались жена, дети и внуки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот шаг Риги носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии россиянам лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у россиян сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921349588.html

https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921350302.html

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латвия, россия, рига, мария захарова, в мире