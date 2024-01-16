https://ria.ru/20240116/deportatsiya-1921521091.html
Власти Латвии планируют депортировать почти слепую российскую пенсионерку
Власти Латвии планируют депортировать почти слепую российскую пенсионерку - РИА Новости, 16.01.2024
Власти Латвии планируют депортировать почти слепую российскую пенсионерку
Пожилой гражданке России, которая с детства является инвалидом по зрению, грозит депортация из Латвии из-за того, что она не успела получить медицинский отвод... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T00:51
2024-01-16T00:51
2024-01-16T01:34
латвия
россия
рига
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:66:2121:1259_1920x0_80_0_0_25b00495876cf32400792117fa854969.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пожилой гражданке России, которая с детства является инвалидом по зрению, грозит депортация из Латвии из-за того, что она не успела получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку, сообщило российское посольство в Риге."Героиня сегодняшней истории — 72-летняя жительница города Лиепаи, инвалид по зрению с детства, нуждающаяся в постоянном уходе и сопровождении, заблаговременно, еще в декабре 2022 г. при содействии родственников приступила к сбору документов для продления вида на жительство", - сообщила дипмиссия в Telegram-канале.При этом "даже для почти слепого человека получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку оказалось непосильной задачей", поскольку россиянке пришлось пройти комплексное обследование, а из-за очередей к некоторым специалистам процесс затянулся до ноября 2023 года, и она не успела получить справку об освобождении от экзамена, пояснили дипломаты."Слабовидящая россиянка по вполне понятным причинам не набрала необходимое количество баллов по таким аспектам, как чтение и письмо. Ввиду аннулирования постоянного ВНЖ гражданка России лишилась возможности получать заслуженную пенсию, назначенную ей за трудовой стаж в Латвии, и медицинское обслуживание, включая приобретение рецептурных медикаментов", - отметили в посольстве.Российские дипломаты подчеркнули, что переживания и стресс, вызванные необходимостью прохождения экзамена и ряда бюрократических процедур, "значительно усугубили и без того слабое здоровье пожилого человека", тем более что россиянке теперь грозит депортация.В середине января по решению МВД Латвии был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение 82-летний российский военный пенсионер, председатель правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков, у которого в Латвии остались жена, дети и внуки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот шаг Риги носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии россиянам лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у россиян сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921349588.html
https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921350302.html
латвия
россия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:0:1765:1324_1920x0_80_0_0_52a50da1ccbbfafc8b386169ee3966e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, рига, мария захарова, в мире
Латвия, Россия, Рига, Мария Захарова, В мире
Власти Латвии планируют депортировать почти слепую российскую пенсионерку
Посольство в Риге: Латвия хочет депортировать почти слепую 72-летнюю россиянку
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Пожилой гражданке России, которая с детства является инвалидом по зрению, грозит депортация из Латвии из-за того, что она не успела получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку, сообщило
российское посольство в Риге.
«
"Героиня сегодняшней истории — 72-летняя жительница города Лиепаи, инвалид по зрению с детства, нуждающаяся в постоянном уходе и сопровождении, заблаговременно, еще в декабре 2022 г. при содействии родственников приступила к сбору документов для продления вида на жительство", - сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
При этом "даже для почти слепого человека получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку оказалось непосильной задачей", поскольку россиянке пришлось пройти комплексное обследование, а из-за очередей к некоторым специалистам процесс затянулся до ноября 2023 года, и она не успела получить справку об освобождении от экзамена, пояснили дипломаты.
"Слабовидящая россиянка по вполне понятным причинам не набрала необходимое количество баллов по таким аспектам, как чтение и письмо. Ввиду аннулирования постоянного ВНЖ гражданка России лишилась возможности получать заслуженную пенсию, назначенную ей за трудовой стаж в Латвии, и медицинское обслуживание, включая приобретение рецептурных медикаментов", - отметили в посольстве.
Российские дипломаты подчеркнули, что переживания и стресс, вызванные необходимостью прохождения экзамена и ряда бюрократических процедур, "значительно усугубили и без того слабое здоровье пожилого человека", тем более что россиянке теперь грозит депортация.
В середине января по решению МВД Латвии был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение 82-летний российский военный пенсионер, председатель правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков, у которого в Латвии остались жена, дети и внуки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что этот шаг Риги носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".
Высланный из Латвии пенсионер рассказал, что больше всего его огорчает
Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии россиянам лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у россиян сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.
Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
Высланный из Латвии пенсионер назвал депортацию попыткой унизить россиян