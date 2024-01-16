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Во Владивостоке завели дело после драки мигрантов - РИА Новости, 16.01.2024
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14:45 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/delo-1921633953.html
Во Владивостоке завели дело после драки мигрантов
Во Владивостоке завели дело после драки мигрантов - РИА Новости, 16.01.2024
Во Владивостоке завели дело после драки мигрантов
Уголовное дело по статье "побои" возбудили после драки мигрантов-водителей автобусов в центре Владивостока, сообщает в своём Telegram-канале УМВД Владивостока. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:45
2024-01-16T14:45
происшествия
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье "побои" возбудили после драки мигрантов-водителей автобусов в центре Владивостока, сообщает в своём Telegram-канале УМВД Владивостока. Ранее мэрия города информировала, что в понедельник двое водителей автобусов подрались на остановке в центре Владивостока, управление транспорта муниципалитета организовало проверку. В соцсетях и СМИ разошлось видео очевидцев драки двух водителей автобусов на остановке "Центральная площадь". Сообщалось, что конфликт начался после того, как один водитель подрезал другого, в итоге их разняли прохожие. "В отношении 32-летнего водителя маршрутного транспортного средства возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 116 УК РФ "Побои", - говорится в сообщении. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы. В полиции ранее уточняли, что установили личности водителей автобусов, подравшихся в центре Владивостока: один из мигрантов не имел права работать в РФ, за что на него составили административный протокол.
https://ria.ru/20240116/mvd-1921608822.html
https://ria.ru/20240103/delo-1919613058.html
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Во Владивостоке завели дело после драки мигрантов

МВД: во Владивостоке завели дело после драки мигрантов-водителей автобусов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье "побои" возбудили после драки мигрантов-водителей автобусов в центре Владивостока, сообщает в своём Telegram-канале УМВД Владивостока.
Ранее мэрия города информировала, что в понедельник двое водителей автобусов подрались на остановке в центре Владивостока, управление транспорта муниципалитета организовало проверку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Ленинградской области завели дело из-за жесткого избиения мужчины в лифте
Вчера, 13:18
В соцсетях и СМИ разошлось видео очевидцев драки двух водителей автобусов на остановке "Центральная площадь". Сообщалось, что конфликт начался после того, как один водитель подрезал другого, в итоге их разняли прохожие.
"В отношении 32-летнего водителя маршрутного транспортного средства возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 116 УК РФ "Побои", - говорится в сообщении. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.
В полиции ранее уточняли, что установили личности водителей автобусов, подравшихся в центре Владивостока: один из мигрантов не имел права работать в РФ, за что на него составили административный протокол.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Полиция завела дело на мужчину, избившего бортпроводника в самолете
3 января, 19:34
 
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