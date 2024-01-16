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Эксперт оценил идею ВЭФ создания военного флота в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
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07:21 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921539349.html
Эксперт оценил идею ВЭФ создания военного флота в Черном море
Эксперт оценил идею ВЭФ создания военного флота в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
Эксперт оценил идею ВЭФ создания военного флота в Черном море
Создание военно-морской группировки в Черном море вряд ли добавит безопасности в регионе, скорее, наоборот, увеличит риски возникновения вооруженного конфликта, РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:21
2024-01-16T07:21
черное море
россия
турция
нато
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Создание военно-морской группировки в Черном море вряд ли добавит безопасности в регионе, скорее, наоборот, увеличит риски возникновения вооруженного конфликта, считает председатель Движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга запаса Владимир Мальцев. Инициатива создания такой группировки принадлежит экспертам Всемирного экономического форума (ВЭФ). Целесообразность ее создания эксперты объясняют наличием "риска для перевозки зерна и удобрений из портов Черного моря". Для нивелирования подобных угроз эксперты ВЭФ предлагают создать военно-морскую группировку из кораблей "нейтральных стран, которая могла бы сопровождать суда, следующие транзитом через Черное море, чтобы способствовать обеспечению стабильности на мировых продовольственных рынках". "Под маской стабильности может скрываться угроза безопасности судоходства в Черном море и увеличение рисков возникновения вооруженного конфликта с участием России с одной стороны и странами НАТО с другой", - сказал Мальцев. Он пояснил, что Черное море омывает берега трех стран НАТО: Турции, Болгарии и Румынии. "Для России страны НАТО не могут быть нейтральными априори, так как этот блок не является дружественным в отношении нас и наших союзников", - сказал Мальцев.
https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921538813.html
https://ria.ru/20240115/nato-1921347154.html
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черное море, россия, турция, нато
Черное море, Россия, Турция, НАТО
Эксперт оценил идею ВЭФ создания военного флота в Черном море

Эксперт Мальцев: военный нейтральный флот в Черном море не добавит стабильности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Создание военно-морской группировки в Черном море вряд ли добавит безопасности в регионе, скорее, наоборот, увеличит риски возникновения вооруженного конфликта, считает председатель Движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга запаса Владимир Мальцев.
Инициатива создания такой группировки принадлежит экспертам Всемирного экономического форума (ВЭФ). Целесообразность ее создания эксперты объясняют наличием "риска для перевозки зерна и удобрений из портов Черного моря". Для нивелирования подобных угроз эксперты ВЭФ предлагают создать военно-морскую группировку из кораблей "нейтральных стран, которая могла бы сопровождать суда, следующие транзитом через Черное море, чтобы способствовать обеспечению стабильности на мировых продовольственных рынках".
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"Под маской стабильности может скрываться угроза безопасности судоходства в Черном море и увеличение рисков возникновения вооруженного конфликта с участием России с одной стороны и странами НАТО с другой", - сказал Мальцев.
Он пояснил, что Черное море омывает берега трех стран НАТО: Турции, Болгарии и Румынии.
"Для России страны НАТО не могут быть нейтральными априори, так как этот блок не является дружественным в отношении нас и наших союзников", - сказал Мальцев.
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