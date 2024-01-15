https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921428359.html

Володин наградил парламентских журналистов

Володин наградил парламентских журналистов - РИА Новости, 15.01.2024

Володин наградил парламентских журналистов

Председатель ГД Вячеслав Володин наградил представителей средств массовой информации, работающих в Государственной Думе, в том числе награждены корреспондент... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:32

2024-01-15T14:32

2024-01-15T14:32

лдпр

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин наградил представителей средств массовой информации, работающих в Государственной Думе, в том числе награждены корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Зимин и шеф-редактор отдела оперативного выпуска Управления координации и оперативного выпуска Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Гаврилко, сообщается на сайте Госдумы. "Представителям средств массовой информации, работающим в Государственной Думе, награды вручил председатель ГД Вячеслав Володин. Церемония приурочена к Дню российской печати, который отмечался 13 января", - отмечается на сайте Госдумы.Володин отметил, что на сегодняшний день в ГД аккредитованы 1062 журналиста."Это самый большой журналистский пул аккредитованных при органах власти СМИ", — сказал он.Володин поблагодарил журналистов за совместную работу, отметив, что "открытость — неотъемлемая составляющая парламентаризма". По словам председателя ГД, благодаря объективному освещению деятельности ГД представителями СМИ "у депутатов получается выстраивать эффективный диалог с обществом".В номинации "Информационные агентства" награжден корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Зимин. В номинации "Социальные сети" — шеф-редактор отдела оперативного выпуска Управления координации и оперативного выпуска Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Гаврилко.С Днем российской печати парламентский пул поздравили также руководители фракций.Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что в непростые времена первой всегда гибнет правда, но говорить ее — особое мужество."Мы поздравляем людей, которые каждый день несут в мир слово о том, что происходит в Государственной Думе. А происходит все больше, каждый день становится все более насыщенным", — отметил руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов особо отметил профессионализм и четкость в работе думских журналистов.Говоря о парламентском пуле, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что эти люди сегодня создают образ не только Государственной Думы, но и России в мире.Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев отметил, что честными и принципиальными "всегда быть не просто", и поблагодарил сотрудников СМИ за то, что они остаются такими.

https://ria.ru/20230112/nagrada-1844413508.html

https://ria.ru/20210428/mosgorduma-1730361687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лдпр, госдума рф, вячеслав володин, дмитрий зимин, геннадий зюганов, россия, общество