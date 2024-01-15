https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921480628.html
"Заплатит высокую цену". В Турции сделали шокирующее заявление о Зеленском
"Заплатит высокую цену". В Турции сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 15.01.2024
"Заплатит высокую цену". В Турции сделали шокирующее заявление о Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский в будущем пожалеет о том, что пытался сохранить власть за счет продолжения конфликта в стране. Об этом пишет журналист... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:02
2024-01-15T18:02
2024-01-15T18:02
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в будущем пожалеет о том, что пытался сохранить власть за счет продолжения конфликта в стране. Об этом пишет журналист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.Как отмечается в статье, Украину продолжают обманывать. Западные страны, чьим подрядчиком стал Киев, небольшой военной и финансовой помощью лишь пытаются убедить, что они "не предадут". Но эта игра окончена, считает журналист."Только Владимир Зеленский продолжает играть в эти игры. Пытаясь сохранить свое кресло за счет незначительной поддержки Запада, он, возможно, в будущем заплатит высокую цену за свои мелкие расчеты", — полагает он.Алтыпармак отметил, что Украина, скорее всего, не будет принята в НАТО, а на фронте ВСУ терпят очевидное поражение. Стратегия Запада по ослаблению и развалу России потерпела крах, резюмировал он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, украина, россия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, киев
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киев
"Заплатит высокую цену". В Турции сделали шокирующее заявление о Зеленском
DikGAZETE: Зеленский заплатит за попытку сохранить власть через военные действия