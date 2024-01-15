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В Москве суд запретил вакансии "только для славян"
В Москве суд запретил вакансии "только для славян" - РИА Новости, 15.01.2024
В Москве суд запретил вакансии "только для славян"
Дорогомиловский суд Москвы запретил размещать вакансии "только для славян", сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:32
2024-01-15T19:32
2024-01-15T19:43
москва
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы запретил размещать вакансии "только для славян", сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети "ВКонтакте", о вакансиях, открытых "только славянам", запрещенными к распространению", — сказали в суде. Уточняется, что иск по этому вопросу подала прокуратура. В вакансиях предлагали работу на стройке, в пекарне и магазине одежды. Суд посчитал, что в этих объявлениях содержится дискриминация соискателей по национальному признаку, которая запрещена законом.
https://ria.ru/20231203/zakonoproekt-1913507590.html
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москва
В Москве суд запретил вакансии "только для славян"
Дорогомиловский суд Москвы запретил распространять вакансии "только для славян"
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы запретил размещать вакансии "только для славян", сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети "ВКонтакте", о вакансиях, открытых "только славянам", запрещенными к распространению", — сказали в суде.
Уточняется, что иск по этому вопросу подала прокуратура. В вакансиях предлагали работу на стройке, в пекарне и магазине одежды. Суд посчитал, что в этих объявлениях содержится дискриминация соискателей по национальному признаку, которая запрещена законом.
В Госдуму внесут законопроект, уточняющий понятие "соотечественник"