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В Москве суд запретил вакансии "только для славян"

В Москве суд запретил вакансии "только для славян" - РИА Новости, 15.01.2024

В Москве суд запретил вакансии "только для славян"

Дорогомиловский суд Москвы запретил размещать вакансии "только для славян", сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:32

2024-01-15T19:32

2024-01-15T19:43

москва

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы запретил размещать вакансии "только для славян", сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети "ВКонтакте", о вакансиях, открытых "только славянам", запрещенными к распространению", — сказали в суде. Уточняется, что иск по этому вопросу подала прокуратура. В вакансиях предлагали работу на стройке, в пекарне и магазине одежды. Суд посчитал, что в этих объявлениях содержится дискриминация соискателей по национальному признаку, которая запрещена законом.

https://ria.ru/20231203/zakonoproekt-1913507590.html

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