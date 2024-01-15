https://ria.ru/20240115/zapad-1921368227.html

Люди на Западе все меньше верят политикам своих стран, заявил Косачев

Люди на Западе все меньше верят политикам своих стран, заявил Косачев - РИА Новости, 15.01.2024

Люди на Западе все меньше верят политикам своих стран, заявил Косачев

Люди на Западе начинают всё меньше верить политикам своих стран, а средств для манипуляции сознанием своего населения, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:24

2024-01-15T10:24

2024-01-15T10:24

германия

россия

европа

олаф шольц

константин косачев

bild

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Люди на Западе начинают всё меньше верить политикам своих стран, а средств для манипуляции сознанием своего населения, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. В минобороны Германии не стали комментировать Bild указанную информацию. "Трюк в целом нехитрый и достаточно топорный, но он показывает, что средств для манипуляции сознанием своего населения у лидеров западного антироссийского альянса остаётся все меньше. Люди начинают больше протестовать и меньше верить политикам, рассказывающим про неизбежный крах Европы в случае, если здесь и сейчас не завалить Украину деньгами и оружием", - написал Косачев в своём Telegram-канале. Он отметил, что целью этой публикации было "напугать обывателя и заставить его на фоне сокращений в экономике тратить ещё больше на "проект Украина". "Нет смысла обсуждать, насколько реалистичны предложенные авторами и "сливщиками" сценарии будущего конфликта России с НАТО. Цель "слива" вовсе не в том, чтобы показать уровень анализов, которые, конечно же, ведутся в любой стране на том или ином уровне. Но в данном случае немца подводят к мысли, которую озвучивать в лоб не очень этично, зато она легко сформулируется в голове после ознакомления с "мнением экспертов": пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра. И это вполне соответствует тому, что продвигают и сами нынешние "защитники Европы": дайте лучше нам деньги и оружие сейчас, чем вам потом воевать самим", - подчеркнул парламентарий. Сенатор также отметил, что появление такого "секретного документа" в разгар протестов и обвала популярности канцлера Олафа Шольца - "не случайность". "Сейчас в Германии противостоят по сути только две силы - прогерманская и проамериканская. Если раньше оба направления считались синонимами, то сегодня это два взаимоисключающих вектора. И опросы показывают, что партии либерально-атлантического центра проигрывают в популярности прогерманским "краям", которых чем больше демонизируют в глазах избирателей, тем привлекательнее они становятся", - объяснил Косачев.

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921286778.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899908828.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, европа, олаф шольц, константин косачев, bild, нато, совет федерации рф, в мире