https://ria.ru/20240115/zakonoproekt-1921412718.html
ГД рассмотрит законопроект об уполномоченных по вопросам защиты животных
ГД рассмотрит законопроект об уполномоченных по вопросам защиты животных - РИА Новости, 15.01.2024
ГД рассмотрит законопроект об уполномоченных по вопросам защиты животных
Госдума рассмотрит законопроект о сети уполномоченных на базе общественных палат в феврале, следует из думской базы данных. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:25
2024-01-15T13:25
2024-01-15T13:25
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о сети уполномоченных на базе общественных палат в феврале, следует из думской базы данных. "Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – февраль 2024 года", - написано в информации о законопроекте. На базе действующей инфраструктуры, федеральной и региональной общественных палат, предлагается выделить одного конкретного члена общественной палаты, кто бы занимался вопросами защиты животных, рассказал РИА Новости соавтор проекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Сегодня есть общественные представители, но их полномочия размыты. Многие нормы есть, но как они реализуются - большой вопрос. А если будет конкретный человек – то и диалог участников процесса и правоприменительная практика гораздо лучше совершенствовались бы", - отметил он. Ранее группа парламентариев от фракции ЛДПР подготовила инициативу о присутствии в общественных палатах уполномоченного по правам животных.
https://ria.ru/20240111/sayt-1920719870.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
ГД рассмотрит законопроект об уполномоченных по вопросам защиты животных
Нилов: ГД рассмотрит законопроект об уполномоченных по вопросам защиты животных