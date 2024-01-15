https://ria.ru/20240115/zakonoproekt-1921412718.html

ГД рассмотрит законопроект об уполномоченных по вопросам защиты животных

ГД рассмотрит законопроект об уполномоченных по вопросам защиты животных - РИА Новости, 15.01.2024

ГД рассмотрит законопроект об уполномоченных по вопросам защиты животных

Госдума рассмотрит законопроект о сети уполномоченных на базе общественных палат в феврале, следует из думской базы данных. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:25

2024-01-15T13:25

2024-01-15T13:25

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/27/1549692712_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_042a142fe5ba2137e501bb16251ff031.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о сети уполномоченных на базе общественных палат в феврале, следует из думской базы данных. "Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – февраль 2024 года", - написано в информации о законопроекте. На базе действующей инфраструктуры, федеральной и региональной общественных палат, предлагается выделить одного конкретного члена общественной палаты, кто бы занимался вопросами защиты животных, рассказал РИА Новости соавтор проекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Сегодня есть общественные представители, но их полномочия размыты. Многие нормы есть, но как они реализуются - большой вопрос. А если будет конкретный человек – то и диалог участников процесса и правоприменительная практика гораздо лучше совершенствовались бы", - отметил он. Ранее группа парламентариев от фракции ЛДПР подготовила инициативу о присутствии в общественных палатах уполномоченного по правам животных.

https://ria.ru/20240111/sayt-1920719870.html

https://ria.ru/20240115/entsefalit-1921408041.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр