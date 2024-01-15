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В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в два раза
В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в два раза - РИА Новости, 15.01.2024
В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в два раза
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю возросла в два раза, сообщает городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T22:14
2024-01-15T22:14
2024-01-15T22:14
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю возросла в два раза, сообщает городское управление Роспотребнадзора. "На второй календарной неделе 2024 года (с 08.01.2024 по 14.01.2024) в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился в два раза, зарегистрировано превышение недельного эпидпорога", - говорится в сообщении. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС–вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Отмечается снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 2,7%.
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в два раза
В Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в два раза