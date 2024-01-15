https://ria.ru/20240115/yemen-1921459160.html

Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 15.01.2024

Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об инциденте РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:54

2024-01-15T16:54

2024-01-15T16:54

в мире

аден

йемен

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об инциденте в 95 морских милях от йеменского порта Адена. "UKMTO получил сообщение об инциденте в 95 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", – написало управление в соцсети X. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.

https://ria.ru/20240115/yemen-1921456396.html

аден

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аден, йемен, военная операция сша и британии в йемене