https://ria.ru/20240115/yemen-1921459160.html
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 15.01.2024
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об инциденте РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:54
2024-01-15T16:54
2024-01-15T16:54
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военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об инциденте в 95 морских милях от йеменского порта Адена. "UKMTO получил сообщение об инциденте в 95 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", – написало управление в соцсети X. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.
https://ria.ru/20240115/yemen-1921456396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аден, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Аден, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили об инциденте в 95 милях от йеменского порта Адена