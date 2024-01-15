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В Британии не исключили новых ударов по хуситам в Йемене - РИА Новости, 15.01.2024
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12:48 15.01.2024 (обновлено: 13:30 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/yemen-1921404700.html
В Британии не исключили новых ударов по хуситам в Йемене
В Британии не исключили новых ударов по хуситам в Йемене - РИА Новости, 15.01.2024
В Британии не исключили новых ударов по хуситам в Йемене
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в понедельник, что при необходимости будет рассмотрена возможность нанесения новых ударов по объектам хуситов... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:48
2024-01-15T13:30
в мире
йемен
сша
великобритания
грант шаппс
ансар алла
джо байден
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в понедельник, что при необходимости будет рассмотрена возможность нанесения новых ударов по объектам хуситов в Йемене, однако правительство не собирается начинать наземную операцию в регионе. "Мы будем внимательно следить, и если мы будем должны предпринять дальнейшие шаги, то мы это будем рассматривать. Но нашей целью было направить хуситам очень ясное сообщение, что, на мой взгляд, было успешно сделано", – сказал он в эфире телеканала Sky News. Кроме того, глава ведомства отметил, что Британия будет следить за развитием событий, однако планов по интервенции в Йемен или необходимости в проведении дополнительных ударов нет. "Мы не собираемся входить в Йемен или что-то в этом роде, а просто хотим дать очень четкий и недвусмысленный сигнал поддерживаемым Ираном хуситам, что их поведение в Красном море совершенно неприемлемо", – сказал Шаппс. Он добавил, что задачи по устранению всех наступательных возможностей хуситов не стояло. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240115/yemen-1921388365.html
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в мире, йемен, сша, великобритания, грант шаппс, ансар алла, джо байден, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Великобритания, Грант Шаппс, Ансар Алла, Джо Байден, Военная операция США и Британии в Йемене
В Британии не исключили новых ударов по хуситам в Йемене

Минобороны Британии не исключило новых ударов по хуситам в Йемене

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в понедельник, что при необходимости будет рассмотрена возможность нанесения новых ударов по объектам хуситов в Йемене, однако правительство не собирается начинать наземную операцию в регионе.
«
"Мы будем внимательно следить, и если мы будем должны предпринять дальнейшие шаги, то мы это будем рассматривать. Но нашей целью было направить хуситам очень ясное сообщение, что, на мой взгляд, было успешно сделано", – сказал он в эфире телеканала Sky News.
Кроме того, глава ведомства отметил, что Британия будет следить за развитием событий, однако планов по интервенции в Йемен или необходимости в проведении дополнительных ударов нет. "Мы не собираемся входить в Йемен или что-то в этом роде, а просто хотим дать очень четкий и недвусмысленный сигнал поддерживаемым Ираном хуситам, что их поведение в Красном море совершенно неприемлемо", – сказал Шаппс. Он добавил, что задачи по устранению всех наступательных возможностей хуситов не стояло.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Эксперт исключил возможность наземной операции США в Йемене
11:43
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Вооруженные хуситы в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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В миреЙеменСШАВеликобританияГрант ШаппсАнсар АллаДжо БайденВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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