https://ria.ru/20240115/vzryvy-1921496873.html

Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 15.01.2024

Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Серия взрывов прогремела в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:55

2024-01-15T19:55

2024-01-15T19:55

херсон

днепр (город)

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По словам Мрочко, город повергся обстрелам. "В Херсоне пока что громко", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, обстрел с левого берега Днепра длится длительное время. Чиновник призвал жителей города держатся подальше от окон. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240113/vzryv-1921107162.html

херсон

днепр (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, днепр (город), россия, вооруженные силы украины