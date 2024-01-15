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Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 15.01.2024
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19:55 15.01.2024
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Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 15.01.2024
Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Серия взрывов прогремела в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:55
2024-01-15T19:55
херсон
днепр (город)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По словам Мрочко, город повергся обстрелам. "В Херсоне пока что громко", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, обстрел с левого берега Днепра длится длительное время. Чиновник призвал жителей города держатся подальше от окон. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсон, днепр (город), россия, вооруженные силы украины
Херсон, Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины
Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Власти Украины сообщили о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По словам Мрочко, город повергся обстрелам. "В Херсоне пока что громко", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, обстрел с левого берега Днепра длится длительное время. Чиновник призвал жителей города держатся подальше от окон.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове на фоне тревоги
13 января, 08:58
 
ХерсонДнепр (город)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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