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Решетников поделился ожиданиями об оценке роста ВВП России в 2023 году

Решетников поделился ожиданиями об оценке роста ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 15.01.2024

Решетников поделился ожиданиями об оценке роста ВВП России в 2023 году

Минэкономразвития РФ ожидает первую оценку роста ВВП в 2023 году на уровне 3,5%, после досчетов она может быть повышена до около 4%, сообщил министр экономики... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:18

2024-01-15T14:18

2024-01-15T14:18

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает первую оценку роста ВВП в 2023 году на уровне 3,5%, после досчетов она может быть повышена до около 4%, сообщил министр экономики Максим Решетников. "Первую оценку итогов 2023 года мы ожидаем в конце января, но те предварительные данные, которые у нас были по итогам 11 месяцев, наша оценка роста экономики 2023 года - 3,5%", - сказал Решетников, выступая на форуме Всероссийском муниципальном форуме в Москве. Он напомнил, что всего существует пять оценок ВВП и пятая публикуется в конце года, следующего за отчетным. Решетников также указал, что на первых оценках видны, как правило, базовые отрасли экономики - промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт. "А уже к концу года у нас идет оценка на сектор услуг, на тот же сектор туризма, на профессиональную деятельность, на сектор госуправления. И учитывая, что у нас последние годы роль этих секторов в экономике повышается и они растут опережающими темпами, поэтому итоговая оценка становится выше. Это я ... к тому что, вполне возможно, эксперты наши посмотрели, если параметры дооценки будут такие же, как они были предыдущие два года, то итоговый темп роста нашей экономики по 2023 году может составить около 4%", - указал министр. Ранее о том, что рост экономики может оказаться выше ожидавшихся 3,5%, говорил президент России Владимир Путин. Росстат опубликует предварительную оценку по росту экономики в прошлом году в середине февраля.

https://ria.ru/20231227/defitsit-1918555429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)