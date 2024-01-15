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Пользователи ВКонтакте рассказали, как входят в рабочий режим - РИА Новости, 15.01.2024
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12:37 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/vkontakte-1921401739.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как входят в рабочий режим
Пользователи ВКонтакте рассказали, как входят в рабочий режим - РИА Новости, 15.01.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как входят в рабочий режим
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:37
2024-01-15T12:37
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они входят в рабочий режим после праздников. Варианты ответа были: с трудом, требуется пару недель; с радостью, соскучились по коллегам; работали все праздники; не работают вообще. Также подписчики могли написать свой вариант в комментариях.В итоге большинство подписчиков ответили, что им требуется пару недель, чтобы войти в режим. Так ответили почти 37%. Около 29% ответили, что работали в праздники. Около 16% с радостью возвращаются на работу и соскучились по коллегам. Около 15% подписчиков вообще не работают. В комментариях некоторые подписчики признались, что вообще против таких длинных выходных. По их мнению, достаточно несколько дней для отдыха.Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить режим после праздников.В ведомстве, в частности, посоветовали исключить из рациона сладости и тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. Кроме того, важно хотя бы на период перестройки организма отказаться от горячительных напитков. Для восстановления сна специалисты рекомендуют ложиться спать в одно и то же время.
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как входят в рабочий режим

© Fotolia / SergeyСон на рабочем месте
Сон на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Fotolia / Sergey
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они входят в рабочий режим после праздников. Варианты ответа были: с трудом, требуется пару недель; с радостью, соскучились по коллегам; работали все праздники; не работают вообще. Также подписчики могли написать свой вариант в комментариях.
В итоге большинство подписчиков ответили, что им требуется пару недель, чтобы войти в режим. Так ответили почти 37%. Около 29% ответили, что работали в праздники. Около 16% с радостью возвращаются на работу и соскучились по коллегам. Около 15% подписчиков вообще не работают. В комментариях некоторые подписчики признались, что вообще против таких длинных выходных. По их мнению, достаточно несколько дней для отдыха.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить режим после праздников.
В ведомстве, в частности, посоветовали исключить из рациона сладости и тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. Кроме того, важно хотя бы на период перестройки организма отказаться от горячительных напитков. Для восстановления сна специалисты рекомендуют ложиться спать в одно и то же время.
 
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