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Пользователи ВКонтакте рассказали, как входят в рабочий режим

Пользователи ВКонтакте рассказали, как входят в рабочий режим - РИА Новости, 15.01.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, как входят в рабочий режим

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:37

2024-01-15T12:37

2024-01-15T12:37

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они входят в рабочий режим после праздников. Варианты ответа были: с трудом, требуется пару недель; с радостью, соскучились по коллегам; работали все праздники; не работают вообще. Также подписчики могли написать свой вариант в комментариях.В итоге большинство подписчиков ответили, что им требуется пару недель, чтобы войти в режим. Так ответили почти 37%. Около 29% ответили, что работали в праздники. Около 16% с радостью возвращаются на работу и соскучились по коллегам. Около 15% подписчиков вообще не работают. В комментариях некоторые подписчики признались, что вообще против таких длинных выходных. По их мнению, достаточно несколько дней для отдыха.Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить режим после праздников.В ведомстве, в частности, посоветовали исключить из рациона сладости и тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. Кроме того, важно хотя бы на период перестройки организма отказаться от горячительных напитков. Для восстановления сна специалисты рекомендуют ложиться спать в одно и то же время.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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