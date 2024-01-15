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На Кубани вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок
На Кубани вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок - РИА Новости, 15.01.2024
На Кубани вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок
Полиция проверит факт вандализма со стороны неизвестных, которые бросили траурный венок в Вечный огонь в Тимашевске, что привело к загрязнению звезды мемориала. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:42
2024-01-15T00:42
2024-01-15T09:54
тимашевск
происшествия
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КРАСНОДАР, 15 янв – РИА Новости. Полиция проверит факт вандализма со стороны неизвестных, которые бросили траурный венок в Вечный огонь в Тимашевске, что привело к загрязнению звезды мемориала.На странице в социальной сети почетного караула пост №1 города Тимашевска рассказали, что в ночь на воскресенье вандалы сожгли венок в пламени Вечного огня. Курсанты почетного караула вместе со своим руководителем провели уборку и соскребли весь пластик со звезды мемориала. "В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, в которой граждане сообщают о возможных противоправных действиях, совершенных на мемориале Вечный огонь в городе Тимашевске. В настоящее время сотрудники полиции проверяют данную информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего", - сообщили в краевом ГУМВД. Ранее обращений в полицию по данному инциденту не поступало.
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тимашевск, происшествия
На Кубани вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок
МВД проверяет инцидент на Кубани, где в Вечный огонь бросили мемориальный венок
КРАСНОДАР, 15 янв – РИА Новости. Полиция проверит факт вандализма со стороны неизвестных, которые бросили траурный венок в Вечный огонь в Тимашевске, что привело к загрязнению звезды мемориала.
На странице в социальной сети
почетного караула пост №1 города Тимашевска рассказали, что в ночь на воскресенье вандалы сожгли венок в пламени Вечного огня. Курсанты почетного караула вместе со своим руководителем провели уборку и соскребли весь пластик со звезды мемориала.
"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, в которой граждане сообщают о возможных противоправных действиях, совершенных на мемориале Вечный огонь в городе Тимашевске. В настоящее время сотрудники полиции проверяют данную информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего", - сообщили в краевом ГУМВД.
Ранее обращений в полицию по данному инциденту не поступало.
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