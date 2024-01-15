https://ria.ru/20240115/turtsiya-1921345778.html
СМИ: власти Турции просят провайдеров ограничить работу VPN перед выборами
СМИ: власти Турции просят провайдеров ограничить работу VPN перед выборами - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: власти Турции просят провайдеров ограничить работу VPN перед выборами
Власти Турции попросили интернет-провайдеров ограничить работу нескольких сервисов VPN перед муниципальными выборами, заявила газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T05:52
2024-01-15T05:52
2024-01-15T05:52
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Турции попросили интернет-провайдеров ограничить работу нескольких сервисов VPN перед муниципальными выборами, заявила газета Financial Times со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение издания. По данным издания, эти меры против онлайн-контента принимаются в преддверии муниципальных выборов, которые пройдут в Турции в марте. "Управление информационных технологий и коммуникаций Турции (BTK) месяц назад попросило интернет-провайдеров ограничить доступ к более чем дюжине популярных услуг сервисов VPN", - заявила газета со ссылкой на документы. Издание, ссылаясь на полученные данные, уточняет, что управление попросило интернет-провайдеров заблокировать доступ к 16 VPN-сервисам, включая TunnelBear, Surfshark и CyberGhost, и регулярно отчитываться перед регулятором о ходе работы. Как рассказал изданию соучредитель турецкой организации "Ассоциация свободы слова" (İFÖD) Яман Акдениз, поскольку интернет-провайдеры должны отчитываться о своей работе, последние меры по ограничению работы сервисов VPN стали более эффективными, чем раньше.
https://ria.ru/20231206/vpn-1914145459.html
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турция, в мире
СМИ: власти Турции просят провайдеров ограничить работу VPN перед выборами
FT: власти Турции попросили ограничить работу 16 VPN-сервисов перед выборами
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Власти Турции попросили интернет-провайдеров ограничить работу нескольких сервисов VPN перед муниципальными выборами, заявила газета Financial Times
со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение издания.
По данным издания, эти меры против онлайн-контента принимаются в преддверии муниципальных выборов, которые пройдут в Турции в марте.
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"Управление информационных технологий и коммуникаций Турции (BTK) месяц назад попросило интернет-провайдеров ограничить доступ к более чем дюжине популярных услуг сервисов VPN", - заявила газета со ссылкой на документы.
Издание, ссылаясь на полученные данные, уточняет, что управление попросило интернет-провайдеров заблокировать доступ к 16 VPN-сервисам, включая TunnelBear, Surfshark и CyberGhost, и регулярно отчитываться перед регулятором о ходе работы.
Как рассказал изданию соучредитель турецкой организации "Ассоциация свободы слова" (İFÖD) Яман Акдениз, поскольку интернет-провайдеры должны отчитываться о своей работе, последние меры по ограничению работы сервисов VPN стали более эффективными, чем раньше.
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