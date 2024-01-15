https://ria.ru/20240115/su-25-1921343678.html

Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ

Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024

Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T05:02

2024-01-15T05:02

2024-01-15T05:02

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Как отметили в министерстве, по докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены. Как сказал летчик Су-25 с позывным "Джимми", "ПАНы довольны, все снаряды легли точно в цель". После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845233.html

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россия, вооруженные силы украины, су-25