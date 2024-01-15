https://ria.ru/20240115/su-25-1921343678.html
Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T05:02
2024-01-15T05:02
2024-01-15T05:02
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россия
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Как отметили в министерстве, по докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены. Как сказал летчик Су-25 с позывным "Джимми", "ПАНы довольны, все снаряды легли точно в цель". После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845233.html
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россия, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25
Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
Су-25 ВКС России нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
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"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Как отметили в министерстве, по докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены.
Как сказал летчик Су-25 с позывным "Джимми", "ПАНы довольны, все снаряды легли точно в цель".
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении