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На Сахалине военному дали срок за отказ ехать в зону СВО

На Сахалине военному дали срок за отказ ехать в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2024

На Сахалине военному дали срок за отказ ехать в зону СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес военнослужащему приговор за отказ ехать в зону спецоперации, сообщает пресс-служба инстанции. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:50

2024-01-15T09:50

2024-01-15T10:16

сахалин

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес военнослужащему приговор за отказ ехать в зону спецоперации, сообщает пресс-служба инстанции.Согласно материалам дела, 22 августа прошлого года обвиняемый отказался выполнить приказ об убытии в зону спецоперации."Назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев", — говорится в сообщении.Военнослужащий будет отбывать наказание в колонии общего режима.Пресс-служба добавила, что решение еще не вступило в силу, и подсудимый может обжаловать его в установленном порядке.

https://ria.ru/20240103/zaderzhanie-1919613952.html

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сахалин, россия