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На Сахалине военному дали срок за отказ ехать в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2024
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09:50 15.01.2024 (обновлено: 10:16 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/srok-1921362304.html
На Сахалине военному дали срок за отказ ехать в зону СВО
На Сахалине военному дали срок за отказ ехать в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2024
На Сахалине военному дали срок за отказ ехать в зону СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес военнослужащему приговор за отказ ехать в зону спецоперации, сообщает пресс-служба инстанции. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:50
2024-01-15T10:16
сахалин
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес военнослужащему приговор за отказ ехать в зону спецоперации, сообщает пресс-служба инстанции.Согласно материалам дела, 22 августа прошлого года обвиняемый отказался выполнить приказ об убытии в зону спецоперации."Назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев", — говорится в сообщении.Военнослужащий будет отбывать наказание в колонии общего режима.Пресс-служба добавила, что решение еще не вступило в силу, и подсудимый может обжаловать его в установленном порядке.
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сахалин, россия
Сахалин, Россия
На Сахалине военному дали срок за отказ ехать в зону СВО

Военный на Сахалине получил срок за отказ ехать на СВО

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес военнослужащему приговор за отказ ехать в зону спецоперации, сообщает пресс-служба инстанции.
Согласно материалам дела, 22 августа прошлого года обвиняемый отказался выполнить приказ об убытии в зону спецоперации.
"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев", — говорится в сообщении.
Военнослужащий будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Пресс-служба добавила, что решение еще не вступило в силу, и подсудимый может обжаловать его в установленном порядке.
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