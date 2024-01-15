https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921486134.html

Спецоперация, 15 января: Украина не дождалась от ЕС миллиона снарядов

Спецоперация, 15 января: Украина не дождалась от ЕС миллиона снарядов - РИА Новости, 15.01.2024

Спецоперация, 15 января: Украина не дождалась от ЕС миллиона снарядов

О тревоге Киева из-за нехватки западных боеприпасов, встрече по "формуле мира" Зеленского в Давосе и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:37

2024-01-15T18:37

2024-01-15T19:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

алексей данилов

владимир зеленский

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. О тревоге Киева из-за нехватки западных боеприпасов, встрече по "формуле мира" Зеленского в Давосе и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Киев не дождался обещанного Западом оружияЕвросоюз поставил Киеву 300 тысяч снарядов, что более чем на две трети меньше обещанного объема военной помощи в миллион боеприпасов, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.По его словам, сложившаяся ситуация является "лакмусовой бумагой" готовности западных экономик к военным вызовам и результаты эти "максимально тревожные".Мир на Украине без России невозможенОжидаемо безрезультатно прошла встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского в Давосе, в которой приняли участие 83 делегации на уровне советников нацбезопасности. Россия в консультациях этого формата не участвует. Как пишет информагентство Блумберг, встреча, состоявшаяся перед официальным началом Международного экономического форума, не смогла обозначить "четкий путь вперед". Согласно публикации, Киев надеялся, что мероприятие поможет заручиться поддержкой его "формулы мира" из десяти пунктов среди стран Глобального Юга, многие из которых неохотно поддерживают Украину. Комментируя журналистам эту тему, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что встреча в Давосе — это "разговор ради разговора", поскольку такое обсуждение без Москвы лишено смысла. Он уточнил, что без участия России дискуссии возможны, но лишены перспективы и какого-либо результата.Песков подчеркнул, что Москва выступает за решение украинского вопроса мирным путем, но в условиях нежелания стран Запада и Киева учитывать ее интересы безопасности выполняет свои цели "через спецоперацию". Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Россией.Польша ждет новых беженцев с УкраиныЗаместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил в интервью изданию Rzeczpospolita, что Варшаве следует приготовиться к новой волне беженцев с Украины.Дипломат подчеркнул, что российское наступление может привести к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в его стране, где сегодня, по разным оценкам, уже находятся около полутора миллионов беженцев из Украины, появятся еще миллионы украинцев, в основном женщины и дети.По мнению замглавы польского МИД, новая волна мигрантов станет для Польши "огромным бременем", к которому общество должно быть готово. Ход спецоперацииЗа прошедшие сутки российские войска отбили две атаки ВСУ, одну — на Купянском направлении в районе Синьковки и одну — на Краснолиманском у Червоной Дибровы. На Запорожском направлении российская армия нанесла удары по украинским позициям в районе Вербового, Работино и Новопокровки. Кроме того, удалось поразить базу горючего для техники ВСУ. Общие потери противника на всех участках фронта составили порядка 400 военных, 14 танков и других бронемашин, семь артиллерийских орудий, 34 военных автомобиля и 25 дронов.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921442803.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, алексей данилов, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины