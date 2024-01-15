https://ria.ru/20240115/sledstvennyy_komitet-1921350835.html
Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов
Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов - РИА Новости, 15.01.2024
Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов
Доля возвращенных на доработку прокурором и судом дел, которые расследовались следователями Следственного комитета России, не превышает 3%, рассказал в интервью РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:48
2024-01-15T07:48
2024-01-15T11:11
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хабаровский край
происшествия
александр бастрыкин
михаил абызов
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Доля возвращенных на доработку прокурором и судом дел, которые расследовались следователями Следственного комитета России, не превышает 3%, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Несмотря на возросший объем работы, в результате принимаемых нами мер удается обеспечить качественное и оперативное расследование: так, доля возвращенных на доработку прокурором и судом дел не превышает 3%", - сказал он. Кроме того, по его словам, увеличилось на 4%количество уголовных дел, расследованных в срок до двух месяцев. "Их более 70 тысяч, то есть основной массив наших дел", - отметил глава СК РФ. Бастрыкин также напомнил, что в этом году на основании доказательств Следственного комитета были осуждены бывший министр по координации деятельности "Открытого правительства" Михаил Абызов, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, бывший замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, а также экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и лидер организованного преступного сообщества Аслан Гагиев. Читайте полный текст интервью >>>
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россия, хабаровский край, происшествия, александр бастрыкин, михаил абызов, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Хабаровский край, Происшествия, Александр Бастрыкин, Михаил Абызов, Сергей Фургал, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов
Бастрыкин: доля возвращенных на доработку дел, расследуемых СК, не превышает 3%