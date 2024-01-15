https://ria.ru/20240115/sledstvennyy_komitet-1921350835.html

Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов

Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов - РИА Новости, 15.01.2024

Доля возвращенных на доработку дел СК не превышает трех процентов

Доля возвращенных на доработку прокурором и судом дел, которые расследовались следователями Следственного комитета России, не превышает 3%, рассказал в интервью РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T07:48

2024-01-15T07:48

2024-01-15T11:11

россия

хабаровский край

происшествия

александр бастрыкин

михаил абызов

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Доля возвращенных на доработку прокурором и судом дел, которые расследовались следователями Следственного комитета России, не превышает 3%, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Несмотря на возросший объем работы, в результате принимаемых нами мер удается обеспечить качественное и оперативное расследование: так, доля возвращенных на доработку прокурором и судом дел не превышает 3%", - сказал он. Кроме того, по его словам, увеличилось на 4%количество уголовных дел, расследованных в срок до двух месяцев. "Их более 70 тысяч, то есть основной массив наших дел", - отметил глава СК РФ. Бастрыкин также напомнил, что в этом году на основании доказательств Следственного комитета были осуждены бывший министр по координации деятельности "Открытого правительства" Михаил Абызов, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, бывший замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, а также экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и лидер организованного преступного сообщества Аслан Гагиев. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240115/sk-1921334571.html

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, хабаровский край, происшествия, александр бастрыкин, михаил абызов, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)