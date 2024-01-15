https://ria.ru/20240115/shoygu-1921421845.html
Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани
Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани - РИА Новости, 15.01.2024
Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:05
2024-01-15T14:05
2024-01-15T14:14
россия
сергей шойгу
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_27526f62eebbce1d92f7e1264f82569d.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в МО РФ."Сегодня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Аштиани", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира, добавили в Минобороны."Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920918633.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eeec14f5525dca51026da0fec7a47b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, в мире, иран
Россия, Сергей Шойгу, В мире, Иран
Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани
Шойгу провел переговоры по телефону с иранским коллегой Аштиани
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в МО РФ.
"Сегодня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу
с министром обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Аштиани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.
Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира, добавили в Минобороны.
"Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира", - отметили в ведомстве.
Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик