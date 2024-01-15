Рейтинг@Mail.ru
Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 15.01.2024 (обновлено: 14:14 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/shoygu-1921421845.html
Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани
Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани - РИА Новости, 15.01.2024
Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:05
2024-01-15T14:14
россия
сергей шойгу
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_27526f62eebbce1d92f7e1264f82569d.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в МО РФ."Сегодня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Аштиани", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира, добавили в Минобороны."Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920918633.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eeec14f5525dca51026da0fec7a47b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, в мире, иран
Россия, Сергей Шойгу, В мире, Иран
Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани

Шойгу провел переговоры по телефону с иранским коллегой Аштиани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в МО РФ.
"Сегодня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Аштиани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.
Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира, добавили в Минобороны.
"Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира", - отметили в ведомстве.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Удары по Йемену являются попыткой запугать Иран и КНДР, считает аналитик
12 января, 13:25
 
РоссияСергей ШойгуВ миреИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала