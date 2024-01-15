https://ria.ru/20240115/shoygu-1921421845.html

Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани

Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани - РИА Новости, 15.01.2024

Шойгу провел переговоры с иранским коллегой Аштиани

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:05

2024-01-15T14:05

2024-01-15T14:14

россия

сергей шойгу

в мире

иран

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в МО РФ."Сегодня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Аштиани", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира, добавили в Минобороны."Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920918633.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей шойгу, в мире, иран