https://ria.ru/20240115/shakhmaty-1921444351.html
Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области
Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области - РИА Новости, 15.01.2024
Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области
В Липецкой области собираются открыть шахматную школу Сергея Карякина, такая договоренность достигнута с самим гроссмейстером, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:46
2024-01-15T15:46
2024-01-15T15:46
липецкая область
липецк
сергей карякин
игорь артамонов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В Липецкой области собираются открыть шахматную школу Сергея Карякина, такая договоренность достигнута с самим гроссмейстером, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Собираемся открыть в Липецкой области шахматную школу Сергея Карякина, шахматиста с мировым именем, самого молодого гроссмейстера в истории. Договорились сегодня с ним лично. Встретились перед важным событием – открытием Штаба общественной поддержки Липецкой области", - отметил Артамонов. Он добавил, что Карякина знает весь мир, он стал гроссмейстером в 12 лет. Также шахматист является патриотом своей страны и поддерживает позицию государства, подчеркнул Артамонов. "В 2022 году отказался играть под нейтральным флагом ФИДЕ. А сейчас выступает за создание альтернативной международной шахматной организации с участием России. Желаю успехов в реализации этой инициативы. И приглашаю снова в гости – открывать шахматную школу", - отметил глава региона. Сеть клубов прославленного шахматиста открывается сейчас по всей стране. В Липецке шахматист вместе с губернатором участвовал в открытии Штаба общественной поддержки региона. С юными шахматистами области он провел сеанс одновременной игры.
https://ria.ru/20240115/nakazanie-1921422606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, сергей карякин, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Сергей Карякин, Игорь Артамонов
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В Липецкой области собираются открыть шахматную школу Сергея Карякина, такая договоренность достигнута с самим гроссмейстером, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Собираемся открыть в Липецкой области шахматную школу Сергея Карякина, шахматиста с мировым именем, самого молодого гроссмейстера в истории. Договорились сегодня с ним лично. Встретились перед важным событием – открытием Штаба общественной поддержки Липецкой области", - отметил Артамонов.
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Он добавил, что Карякина знает весь мир, он стал гроссмейстером в 12 лет. Также шахматист является патриотом своей страны и поддерживает позицию государства, подчеркнул Артамонов.
"В 2022 году отказался играть под нейтральным флагом ФИДЕ. А сейчас выступает за создание альтернативной международной шахматной организации с участием России
. Желаю успехов в реализации этой инициативы. И приглашаю снова в гости – открывать шахматную школу", - отметил глава региона.
Сеть клубов прославленного шахматиста открывается сейчас по всей стране. В Липецке
шахматист вместе с губернатором участвовал в открытии Штаба общественной поддержки региона. С юными шахматистами области он провел сеанс одновременной игры.