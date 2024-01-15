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Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области - РИА Новости, 15.01.2024
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Липецкая область
 
15:46 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/shakhmaty-1921444351.html
Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области
Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области - РИА Новости, 15.01.2024
Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области
В Липецкой области собираются открыть шахматную школу Сергея Карякина, такая договоренность достигнута с самим гроссмейстером, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:46
2024-01-15T15:46
липецкая область
липецк
сергей карякин
игорь артамонов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В Липецкой области собираются открыть шахматную школу Сергея Карякина, такая договоренность достигнута с самим гроссмейстером, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Собираемся открыть в Липецкой области шахматную школу Сергея Карякина, шахматиста с мировым именем, самого молодого гроссмейстера в истории. Договорились сегодня с ним лично. Встретились перед важным событием – открытием Штаба общественной поддержки Липецкой области", - отметил Артамонов. Он добавил, что Карякина знает весь мир, он стал гроссмейстером в 12 лет. Также шахматист является патриотом своей страны и поддерживает позицию государства, подчеркнул Артамонов. "В 2022 году отказался играть под нейтральным флагом ФИДЕ. А сейчас выступает за создание альтернативной международной шахматной организации с участием России. Желаю успехов в реализации этой инициативы. И приглашаю снова в гости – открывать шахматную школу", - отметил глава региона. Сеть клубов прославленного шахматиста открывается сейчас по всей стране. В Липецке шахматист вместе с губернатором участвовал в открытии Штаба общественной поддержки региона. С юными шахматистами области он провел сеанс одновременной игры.
https://ria.ru/20240115/nakazanie-1921422606.html
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липецк, сергей карякин, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Сергей Карякин, Игорь Артамонов

Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов и гроссмейстер Сергей Карякин
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и гроссмейстер Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В Липецкой области собираются открыть шахматную школу Сергея Карякина, такая договоренность достигнута с самим гроссмейстером, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Собираемся открыть в Липецкой области шахматную школу Сергея Карякина, шахматиста с мировым именем, самого молодого гроссмейстера в истории. Договорились сегодня с ним лично. Встретились перед важным событием – открытием Штаба общественной поддержки Липецкой области", - отметил Артамонов.
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Он добавил, что Карякина знает весь мир, он стал гроссмейстером в 12 лет. Также шахматист является патриотом своей страны и поддерживает позицию государства, подчеркнул Артамонов.
"В 2022 году отказался играть под нейтральным флагом ФИДЕ. А сейчас выступает за создание альтернативной международной шахматной организации с участием России. Желаю успехов в реализации этой инициативы. И приглашаю снова в гости – открывать шахматную школу", - отметил глава региона.
Сеть клубов прославленного шахматиста открывается сейчас по всей стране. В Липецке шахматист вместе с губернатором участвовал в открытии Штаба общественной поддержки региона. С юными шахматистами области он провел сеанс одновременной игры.
 
Липецкая областьЛипецкСергей КарякинИгорь Артамонов
 
 
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