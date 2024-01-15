https://ria.ru/20240115/shakhmaty-1921444351.html

Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области

Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области - РИА Новости, 15.01.2024

Шахматную школу Сергея Карякина откроют в Липецкой области

В Липецкой области собираются открыть шахматную школу Сергея Карякина, такая договоренность достигнута с самим гроссмейстером, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:46

2024-01-15T15:46

2024-01-15T15:46

липецкая область

липецк

сергей карякин

игорь артамонов

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В Липецкой области собираются открыть шахматную школу Сергея Карякина, такая договоренность достигнута с самим гроссмейстером, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Собираемся открыть в Липецкой области шахматную школу Сергея Карякина, шахматиста с мировым именем, самого молодого гроссмейстера в истории. Договорились сегодня с ним лично. Встретились перед важным событием – открытием Штаба общественной поддержки Липецкой области", - отметил Артамонов. Он добавил, что Карякина знает весь мир, он стал гроссмейстером в 12 лет. Также шахматист является патриотом своей страны и поддерживает позицию государства, подчеркнул Артамонов. "В 2022 году отказался играть под нейтральным флагом ФИДЕ. А сейчас выступает за создание альтернативной международной шахматной организации с участием России. Желаю успехов в реализации этой инициативы. И приглашаю снова в гости – открывать шахматную школу", - отметил глава региона. Сеть клубов прославленного шахматиста открывается сейчас по всей стране. В Липецке шахматист вместе с губернатором участвовал в открытии Штаба общественной поддержки региона. С юными шахматистами области он провел сеанс одновременной игры.

https://ria.ru/20240115/nakazanie-1921422606.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, сергей карякин, игорь артамонов