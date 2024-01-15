https://ria.ru/20240115/rasshirenie-1921442409.html

В США разработали документы, предполагающие расширение сети биолабораторий

В США разработали документы, предполагающие расширение сети биолабораторий - РИА Новости, 15.01.2024

В США разработали документы, предполагающие расширение сети биолабораторий

Пентагон в 2023 году разработал ряд документов, которые предполагают расширение зарубежной сети подконтрольных США биолабораторий, заявил начальник войск... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:41

2024-01-15T15:41

2024-01-15T15:41

сша

россия

игорь кириллов

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пентагон в 2023 году разработал ряд документов, которые предполагают расширение зарубежной сети подконтрольных США биолабораторий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В течение последнего года Пентагоном был разработан и принят целый ряд концептуальных документов, которые предполагают расширение зарубежной сети подконтрольных США биолабораторий и продолжение военно-биологических исследований за пределами национальной юрисдикции", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по военно-биологической деятельности США. По его словам, в 2023 году были созданы административные и технические структуры (управление Белого дома по подготовке к пандемиям и бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии госдепартамента), основной задачей которых является "реализация политики по дальнейшей военно-биологической экспансии".

https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921441666.html

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сша, россия, игорь кириллов, министерство обороны сша