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В США разработали документы, предполагающие расширение сети биолабораторий
В США разработали документы, предполагающие расширение сети биолабораторий - РИА Новости, 15.01.2024
В США разработали документы, предполагающие расширение сети биолабораторий
Пентагон в 2023 году разработал ряд документов, которые предполагают расширение зарубежной сети подконтрольных США биолабораторий, заявил начальник войск... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:41
2024-01-15T15:41
2024-01-15T15:41
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пентагон в 2023 году разработал ряд документов, которые предполагают расширение зарубежной сети подконтрольных США биолабораторий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В течение последнего года Пентагоном был разработан и принят целый ряд концептуальных документов, которые предполагают расширение зарубежной сети подконтрольных США биолабораторий и продолжение военно-биологических исследований за пределами национальной юрисдикции", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по военно-биологической деятельности США. По его словам, в 2023 году были созданы административные и технические структуры (управление Белого дома по подготовке к пандемиям и бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии госдепартамента), основной задачей которых является "реализация политики по дальнейшей военно-биологической экспансии".
https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921441666.html
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сша, россия, игорь кириллов, министерство обороны сша
США, Россия, Игорь Кириллов, Министерство обороны США
В США разработали документы, предполагающие расширение сети биолабораторий
МО: Пентагон разработал документы, предполагающие расширение сети биолабораторий