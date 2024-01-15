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Путин поручил расширить меры для размещения ценных бумаг Hi-Tech компаний - РИА Новости, 15.01.2024
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14:27 15.01.2024 (обновлено: 14:29 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/putin-1921427333.html
Путин поручил расширить меры для размещения ценных бумаг Hi-Tech компаний
Путин поручил расширить меры для размещения ценных бумаг Hi-Tech компаний - РИА Новости, 15.01.2024
Путин поручил расширить меры для размещения ценных бумаг Hi-Tech компаний
Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для расширения возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:27
2024-01-15T14:29
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для расширения возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" принять дополнительные меры, направленные на расширение возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний на биржевом рынке и инвестиционных платформах", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил расширить меры для размещения ценных бумаг Hi-Tech компаний

Путин поручил расширить в России меры для размещения бумаг Hi-Tech компаний

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для расширения возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" принять дополнительные меры, направленные на расширение возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний на биржевом рынке и инвестиционных платформах", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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