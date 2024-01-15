https://ria.ru/20240115/putin-1921427333.html

Путин поручил расширить меры для размещения ценных бумаг Hi-Tech компаний

Путин поручил расширить меры для размещения ценных бумаг Hi-Tech компаний - РИА Новости, 15.01.2024

Путин поручил расширить меры для размещения ценных бумаг Hi-Tech компаний

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для расширения возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:27

2024-01-15T14:27

2024-01-15T14:29

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для расширения возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" принять дополнительные меры, направленные на расширение возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний на биржевом рынке и инвестиционных платформах", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

https://radiosputnik.ru/20240114/putin-1921276757.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина