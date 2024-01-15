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В РХБЗ рассказали о связи фондов США с военно-биологическими проектами
В РХБЗ рассказали о связи фондов США с военно-биологическими проектами - РИА Новости, 15.01.2024
В РХБЗ рассказали о связи фондов США с военно-биологическими проектами
Для военно-биологических проектов США привлекаются под госгарантии средства фондов Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса и Байдена, заявил начальник войск... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:47
2024-01-15T15:47
2024-01-15T15:47
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Для военно-биологических проектов США привлекаются под госгарантии средства фондов Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса и Байдена, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов "На основе анализа документов, полученных в ходе специальной военной операции, стала понятна структура системы, созданной американской администрацией для глобального управления биологическими рисками. В ее состав входят государственные органы и частные подрядные компании, включая предприятия так называемой "Биг Фармы". Через органы исполнительной власти США формируется законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Под госгарантии привлекаются средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демпартии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена", - сказал он. По словам Кириллова, основными подрядчиками американского военного ведомства выступают компании Metabiota, Black & Veatch и CH2M HILL, на которые возложено строительство биообъектов, поставка оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Координацию работ осуществляет Управление по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА).
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сша, игорь кириллов, министерство обороны сша, вооруженные силы рф
США, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ
В РХБЗ рассказали о связи фондов США с военно-биологическими проектами
МО: в военно-биологические проекты США привлекают под госгарантии деньги фондов