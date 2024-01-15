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Экс-главе федерации бокса в Башкирии вынесли приговор за разбой и кражи - РИА Новости, 15.01.2024
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12:02 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/prigovor-1921392004.html
Экс-главе федерации бокса в Башкирии вынесли приговор за разбой и кражи
Экс-главе федерации бокса в Башкирии вынесли приговор за разбой и кражи - РИА Новости, 15.01.2024
Экс-главе федерации бокса в Башкирии вынесли приговор за разбой и кражи
Стерлитамакский суд в Башкирии приговорил к 9,5 годам лишения свободы бывшего руководителя федерации бокса города, который занимался вымогательством и разбоем,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:02
2024-01-15T12:02
происшествия
стерлитамак
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УФА, 15 янв - РИА Новости. Стерлитамакский суд в Башкирии приговорил к 9,5 годам лишения свободы бывшего руководителя федерации бокса города, который занимался вымогательством и разбоем, сообщила региональная прокуратура. "В городе Стерлитамак экс-главе федерации бокса и его четверым сообщникам вынесен приговор по факту вымогательства, кражи и разбоя… Организатору предстоит отбыть 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. По данным ведомства, в январе 2022 года экс-глава федерации бокса Стерлитамака ночью избил местного бизнесмена и уехал на его дорогостоящем автомобиле Lexus LX450D, оставив владельца транспортного средства на улице. В дальнейшем на протяжении полугода злоумышленник вместе со своим другом требовали у коммерсанта переоформления 50% доли фирмы и машины стоимостью почти 10 миллионов рублей, применяя к нему физическую силу. "В марте 2022 года фигуранты уголовного дела проникли в помещение через окно, где располагалось оборудование для майнинга криптовалют в количестве 84 единиц стоимостью более 1,2 миллиона рублей, и похитили его", - сообщила прокуратура. Трое сообщников главаря банды получили условные сроки. Подсудимые не признали вину в содеянном, отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231125/kriminal-1911591731.html
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происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
Экс-главе федерации бокса в Башкирии вынесли приговор за разбой и кражи

Экс-глава федерации бокса Стерлитамака получил 9,5 лет за рэкет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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УФА, 15 янв - РИА Новости. Стерлитамакский суд в Башкирии приговорил к 9,5 годам лишения свободы бывшего руководителя федерации бокса города, который занимался вымогательством и разбоем, сообщила региональная прокуратура.
"В городе Стерлитамак экс-главе федерации бокса и его четверым сообщникам вынесен приговор по факту вымогательства, кражи и разбоя… Организатору предстоит отбыть 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
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По данным ведомства, в январе 2022 года экс-глава федерации бокса Стерлитамака ночью избил местного бизнесмена и уехал на его дорогостоящем автомобиле Lexus LX450D, оставив владельца транспортного средства на улице. В дальнейшем на протяжении полугода злоумышленник вместе со своим другом требовали у коммерсанта переоформления 50% доли фирмы и машины стоимостью почти 10 миллионов рублей, применяя к нему физическую силу.
"В марте 2022 года фигуранты уголовного дела проникли в помещение через окно, где располагалось оборудование для майнинга криптовалют в количестве 84 единиц стоимостью более 1,2 миллиона рублей, и похитили его", - сообщила прокуратура.
Трое сообщников главаря банды получили условные сроки. Подсудимые не признали вину в содеянном, отметили в надзорном ведомстве.
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