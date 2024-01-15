https://ria.ru/20240115/pozhar-1921392872.html

В МЧС назвали причину пожара в мини-отеле в Казани

В МЧС назвали причину пожара в мини-отеле в Казани - РИА Новости, 15.01.2024

В МЧС назвали причину пожара в мини-отеле в Казани

Короткое замыкание электрической вытяжки мангала стало, по предварительным данным, причиной пожара в казанском мини-отеле "Астория", сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:07

2024-01-15T12:07

2024-01-15T12:07

происшествия

россия

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Короткое замыкание электрической вытяжки мангала стало, по предварительным данным, причиной пожара в казанском мини-отеле "Астория", сообщает ГУМЧС России по Татарстану. По информации ГУМЧС, в 14.08 воскресенья поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горела кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель "Астория". В 16.12 пожар был потушен, его площадь превысила 900 квадратных метров. Пострадавших нет. До приезда пожарных самостоятельно покинули здание семь человек. "Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электрической вытяжки мангала, которое привело к возгоранию внутри вытяжной трубы, в результате чего загорелась кровля)", - говорится в сообщении. Отмечается, что дознаватели государственного пожарного надзора совместно с экспертами судебно-экспертного учреждения "Испытательная пожарная лаборатория по Республике Татарстан" проводят дополнительный осмотр места пожара в светлое время суток. По информации МЧС, здание было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и программно-аппаратным комплексом "Стрелец-мониторинг", которые находились в исправном состоянии и в ходе пожара сработали в полном объеме.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883859388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)