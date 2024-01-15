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Глава Португалии опубликовал декрет о роспуске парламента
Глава Португалии опубликовал декрет о роспуске парламента - РИА Новости, 15.01.2024
Глава Португалии опубликовал декрет о роспуске парламента
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза опубликовал декрет о роспуске парламента и проведении досрочных выборах 10 марта. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:21
2024-01-15T15:21
2024-01-15T15:21
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза опубликовал декрет о роспуске парламента и проведении досрочных выборах 10 марта. О намерении распустить ассамблею (парламент) и назначить досрочные выборы глава государства объявил еще в начале ноября. Причиной политического кризиса стала отставка премьер-министра Антониу Кошты, который оказался замешанным в коррупционный скандал. "(Президент) распускает ассамблею Республики и назначает выборы депутатов ассамблеи Республики на 10 марта 2024 года", - говорится в указе, опубликованном на сайте газеты Diário da República, официальном печатном органе Португалии. Президент принял решение о роспуске парламента в последний возможный день, чтобы назначить досрочные выборы на 10 марта. Согласно конституции, одновременно с роспуском парламента должна быть назначена дата новых выборов, которые, согласно избирательному законодательству, не могут быть объявлены менее чем за 55 дней до голосования.
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в мире, португалия, антониу кошта
В мире, Португалия, Антониу Кошта
Глава Португалии опубликовал декрет о роспуске парламента
Глава Португалии распустил парламент и назначил выборы на 10 марта
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза опубликовал декрет о роспуске парламента и проведении досрочных выборах 10 марта.
О намерении распустить ассамблею (парламент) и назначить досрочные выборы глава государства объявил еще в начале ноября. Причиной политического кризиса стала отставка премьер-министра Антониу Кошты, который оказался замешанным в коррупционный скандал.
«
"(Президент) распускает ассамблею Республики и назначает выборы депутатов ассамблеи Республики на 10 марта 2024 года", - говорится в указе, опубликованном на сайте газеты Diário da República, официальном печатном органе Португалии.
Президент принял решение о роспуске парламента в последний возможный день, чтобы назначить досрочные выборы на 10 марта. Согласно конституции, одновременно с роспуском парламента должна быть назначена дата новых выборов, которые, согласно избирательному законодательству, не могут быть объявлены менее чем за 55 дней до голосования.
Кошт и Кошта. Премьер Португалии ушел из-за коррупционного скандала