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Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию - РИА Новости, 15.01.2024
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02:17 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/pensiya-1921335609.html
Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию
Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию - РИА Новости, 15.01.2024
Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию
За назначением пенсии лучше обращаться заранее, чтобы Социальный фонд успел отыскать все необходимые сведения; при этом в некоторых случаях в выплате могут... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T02:17
2024-01-15T02:17
общество
россия
иван соловьев (юрист)
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За назначением пенсии лучше обращаться заранее, чтобы Социальный фонд успел отыскать все необходимые сведения; при этом в некоторых случаях в выплате могут отказать, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, обратиться в территориальный орган Соцфонда можно, если до даты назначения выплаты осталось два года и менее. Однако в большинстве случаев при обращении за месяц специалисты фонда могут найти все данные и проверить их достоверность.В некоторых ситуациях в назначении пенсии могут отказать — если не хватает баллов или стажа. Особенно внимательно относятся к льготному стажу, дающему право на досрочную пенсию. Исключение - социальная пенсия, право на которую имеют граждане без трудового стажа. В среднем ее размер составляет 13,5 тысячи рублей. Назначают ее с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Россиян предупредили, когда могут не назначить пенсию

Юрист Соловьев предупредил о риске отказа в пенсии при нехватке баллов или стажа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За назначением пенсии лучше обращаться заранее, чтобы Социальный фонд успел отыскать все необходимые сведения; при этом в некоторых случаях в выплате могут отказать, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, обратиться в территориальный орган Соцфонда можно, если до даты назначения выплаты осталось два года и менее. Однако в большинстве случаев при обращении за месяц специалисты фонда могут найти все данные и проверить их достоверность.
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13 января, 08:09
В некоторых ситуациях в назначении пенсии могут отказать — если не хватает баллов или стажа. Особенно внимательно относятся к льготному стажу, дающему право на досрочную пенсию. Исключение - социальная пенсия, право на которую имеют граждане без трудового стажа. В среднем ее размер составляет 13,5 тысячи рублей. Назначают ее с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин.
 
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