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Праздники и выходные в 2024: производственный календарь
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13:01 15.01.2024 (обновлено: 15:49 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/otdykh-1879513265.html
Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь
Праздники и выходные в 2024: производственный календарь
Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь
Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:01
2024-01-15T15:49
общество
россия
отдых
праздники
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем, - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в 2024 годуЕжегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством. 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году согласно постановлению правительства россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.Производственный календарь РФ-2024Производственный календарь используют кадровики и бухгалтеры для расчета заработной платы, отпускных, оформления больничных листов и т.д.1 кварталТак как 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 марта (Международный женский день) в следующем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники будем по 3 дня.Норма рабочего времени в 1 квартале2 кварталПоследняя неделя апреля будет шестидневной, чтобы на Первомай приходилось четыре нерабочих дня: с 28 апреля по 1 мая. На День Победы россияне отдохнут также 4 дня (с 9 мая по 12-е). На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день - День России (12 июня, среда).Норма рабочего времени во 2 квартале3 кварталВ июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата - по рабочим.Норма рабочего времени в 3 квартале4 кварталВ 4 квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре.Норма рабочего времени в 4 кварталеУтвержденные праздники и выходные в РоссииПо Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:Будет ли перенос выходныхВ части пятой статьи 112 ТК РФ законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. В следующем году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, будут перенесены: Сокращенные дни в 2024 годуВ 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это: 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно ч. 1 ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.Норма рабочего времени на годВсего в 2024 году 366 календарных дней, из них 248 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:Отличия от 2023 годаВ 2024 году, как и в 2023-м, Новому году предшествуют выходные дни, но, в отличие от текущего, в 2024-м новогодние каникулы сократятся на один день и выйти на работу будет необходимо уже 8 января. В феврале вместо четырех дней россияне будут отдыхать три, зато майские праздники заметно увеличены - с 7 дней в 2023 году до 9-ти в 2024-м. Международный женский день в этом году пришелся на середину недели, а День России присоединился к выходным, в следующем году - наоборот.
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общество, россия, отдых, праздники
Общество, Россия, Отдых, праздники

Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь

© РИА Новости / Евгений КолотевКалендарь
Календарь - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Евгений Колотев
Календарь
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Оглавление
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем, - в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в 2024 году

Ежегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством. 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.
Календарь праздничных дней в 2024 году. Проект МинтрудаКалендарь праздничных дней в 2024 году. Проект Минтруда
Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году согласно постановлению правительства россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.

Производственный календарь РФ-2024

Производственный календарь используют кадровики и бухгалтеры для расчета заработной платы, отпускных, оформления больничных листов и т.д.
Как отдыхаем в сентябре - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Как отдыхаем в сентябре: праздники и выходные, нормы рабочего времени
19 августа 2023, 09:55

1 квартал

Так как 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 марта (Международный женский день) в следующем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники будем по 3 дня.
Норма рабочего времени в 1 квартале

Январь

Февраль

Март

Календарных дней

31

29

31

Рабочих дней

17

20

20

Выходных и праздничных дней

14

9

11

40-часовая рабочая неделя (часов)

136

159

159

36-часовая рабочая неделя (часов)

136

143

143

24-часовая рабочая неделя (часов)

81.6

95

95

2 квартал

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМолодые люди у фонтана на Тверском бульваре в Москве.
Молодые люди у фонтана на Тверском бульваре в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Молодые люди у фонтана на Тверском бульваре в Москве.
Последняя неделя апреля будет шестидневной, чтобы на Первомай приходилось четыре нерабочих дня: с 28 апреля по 1 мая. На День Победы россияне отдохнут также 4 дня (с 9 мая по 12-е). На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день - День России (12 июня, среда).
Норма рабочего времени во 2 квартале

Апрель

Май

Июнь

Календарных дней

30

31

30

Рабочих дней

21

20

19

Выходных и праздничных дней

9

11

11

40-часовая рабочая неделя (часов)

168

159

151

36-часовая рабочая неделя (часов)

151.2

143

135.8

24-часовая рабочая неделя (часов)

100.8

95

90.2

3 квартал

В июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата - по рабочим.
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Норма рабочего времени в 3 квартале

Июль

Август

Сентябрь

Календарных дней

31

31

30

Рабочих дней

23

22

21

Выходных и праздничных дней

8

9

9

40-часовая рабочая неделя (часов)

184

176

168

36-часовая рабочая неделя (часов)

165,6

158,4

151,2

24-часовая рабочая неделя (часов)

110,4

105,6

100,8

4 квартал

В 4 квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре.
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8 июня 2023, 05:28
Норма рабочего времени в 4 квартале

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Календарных дней

31

30

31

Рабочих дней

23

21

21

Выходных и праздничных дней

8

9

10

40-часовая рабочая неделя (часов)

184

168

168

36-часовая рабочая неделя (часов)

165,6

151,2

151,2

24-часовая рабочая неделя (часов)

110,4

100,8

100,8

Утвержденные праздники и выходные в России

По Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:
  • 1 января – Новый год (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы);
  • 7 января – Рождество Христово;
  • 23 февраля – День защитника Отечества;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 1 мая – Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая – День Победы;
  • 12 июня – День России;
  • 4 ноября – День народного единства.

Будет ли перенос выходных

В части пятой статьи 112 ТК РФ законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. В следующем году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, будут перенесены:
  • 6 и 7 января (суббота, воскресенье) на 10 мая и 31 декабря;
  • 27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник);
  • 2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник);
  • 28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).

Сокращенные дни в 2024 году

В 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это: 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно ч. 1 ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.

Норма рабочего времени на год

Всего в 2024 году 366 календарных дней, из них 248 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:
  • при 40-часовой неделе - 1 978,00;
  • при 36-часовой неделе - 1 779,60;
  • при 24-часовой неделе - 1 184,40.
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Выходные в августе 2023 года: как будем работать и сколько отдыхать
19 июня 2023, 18:29

Отличия от 2023 года

В 2024 году, как и в 2023-м, Новому году предшествуют выходные дни, но, в отличие от текущего, в 2024-м новогодние каникулы сократятся на один день и выйти на работу будет необходимо уже 8 января. В феврале вместо четырех дней россияне будут отдыхать три, зато майские праздники заметно увеличены - с 7 дней в 2023 году до 9-ти в 2024-м. Международный женский день в этом году пришелся на середину недели, а День России присоединился к выходным, в следующем году - наоборот.
 
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