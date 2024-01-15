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"Смертоносное оружие". Стало известно, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
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15:16 15.01.2024 (обновлено: 15:17 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/oruzhie-1921436547.html
"Смертоносное оружие". Стало известно, что Россия приготовила для ВСУ
"Смертоносное оружие". Стало известно, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
"Смертоносное оружие". Стало известно, что Россия приготовила для ВСУ
Российская бомба "Дрель" будет эффективным инструментом уничтожения украинской бронетехники, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:16
2024-01-15T15:17
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская бомба "Дрель" будет эффективным инструментом уничтожения украинской бронетехники, пишет польское издание Myśl Polska.&quot;Это не очень хорошая информация для украинцев, потому что полутонная бомба &quot;Дрель&quot; — это смертоносное оружие, которое даст российской авиации (бомбардировщикам Су-34 и Су-24 и многоцелевым Су-30) современный, эффективный и разрушительный инструмент для поражения наземных целей, в том числе, например, для атаки движущихся колонн украинской бронетехники&quot;, — говорится в материале.Как указал журналист, российский боеприпас, содержащий в себе 15 самонаводящихся поражающих элементов, предназначен для нанесения ударов по вражеским танкам и системам ПВО.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html
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технологии, россия, вооруженные силы украины, су-34, су-24, су-30, политика, в мире, украина
Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Су-24, Су-30, Политика, В мире, Украина
"Смертоносное оружие". Стало известно, что Россия приготовила для ВСУ

Myśl Polska: ВС России уничтожат украинские колонны бронетехники бомбами "Дрель"

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская бомба "Дрель" будет эффективным инструментом уничтожения украинской бронетехники, пишет польское издание Myśl Polska.
«

"Это не очень хорошая информация для украинцев, потому что полутонная бомба "Дрель" — это смертоносное оружие, которое даст российской авиации (бомбардировщикам Су-34 и Су-24 и многоцелевым Су-30) современный, эффективный и разрушительный инструмент для поражения наземных целей, в том числе, например, для атаки движущихся колонн украинской бронетехники", — говорится в материале.

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Как указал журналист, российский боеприпас, содержащий в себе 15 самонаводящихся поражающих элементов, предназначен для нанесения ударов по вражеским танкам и системам ПВО.
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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ТехнологииРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34Су-24Су-30ПолитикаВ миреУкраина
 
 
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