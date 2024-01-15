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"Смертоносное оружие". Стало известно, что Россия приготовила для ВСУ
"Смертоносное оружие". Стало известно, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
"Смертоносное оружие". Стало известно, что Россия приготовила для ВСУ
Российская бомба "Дрель" будет эффективным инструментом уничтожения украинской бронетехники, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:16
2024-01-15T15:16
2024-01-15T15:17
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская бомба "Дрель" будет эффективным инструментом уничтожения украинской бронетехники, пишет польское издание Myśl Polska."Это не очень хорошая информация для украинцев, потому что полутонная бомба "Дрель" — это смертоносное оружие, которое даст российской авиации (бомбардировщикам Су-34 и Су-24 и многоцелевым Су-30) современный, эффективный и разрушительный инструмент для поражения наземных целей, в том числе, например, для атаки движущихся колонн украинской бронетехники", — говорится в материале.Как указал журналист, российский боеприпас, содержащий в себе 15 самонаводящихся поражающих элементов, предназначен для нанесения ударов по вражеским танкам и системам ПВО.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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"Смертоносное оружие". Стало известно, что Россия приготовила для ВСУ
Myśl Polska: ВС России уничтожат украинские колонны бронетехники бомбами "Дрель"