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Аналитик раскритиковал идею выпуска Украиной репарационных облигаций - РИА Новости, 15.01.2024
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15:21 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/obligatsii-1921437429.html
Аналитик раскритиковал идею выпуска Украиной репарационных облигаций
Аналитик раскритиковал идею выпуска Украиной репарационных облигаций - РИА Новости, 15.01.2024
Аналитик раскритиковал идею выпуска Украиной репарационных облигаций
Идея выпуска Украиной репарационных облигаций связана со сложностями у США по оказанию дальнейшей финансовой помощи Киеву и напоминает дележку шкуры неубитого... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:21
2024-01-15T15:21
украина
максим осадчий
россия
сша
евросоюз
g7
euroclear
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Идея выпуска Украиной репарационных облигаций связана со сложностями у США по оказанию дальнейшей финансовой помощи Киеву и напоминает дележку шкуры неубитого медведя, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Идея выпуска Украиной репарационных облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве, возникла как реакция на приостановку США поставок вооружений из-за отсутствия бюджетных средств на эти цели. Такие облигации можно было бы назвать "медвежьими", памятуя русскую пословицу "делить шкуру неубитого медведя", - рассуждает Осадчий. "Попытки использовать замороженные активы России для выплат Украине натыкаются на угрозу конфискации активов недружественных стран, находящихся в российской юрисдикции, поэтому изобретаются подобные хитрые обходные схемы", - подытожил эксперт. Ранее в понедельник колумнист агентства Рейтер Хьюго Диксон выступил с предложением о размещении украинским правительством "репарационных облигаций", которые были бы обеспечены "требованиями к России о возмещении Украине ущерба". Сам автор предложения указывает, что сценарий с выплатой Россией репараций маловероятен, поэтому выплаты инвесторам этих бумаг будут происходить из доходов от замороженных в западных странах российских активов. Это позволит обойти вопрос их конфискации и одновременно продолжить финансирование Украины. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов долларов. Большая часть средств находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Власти ЕС неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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украина, максим осадчий, россия, сша, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Украина, Максим Осадчий, Россия, США, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
Аналитик раскритиковал идею выпуска Украиной репарационных облигаций

Аналитик: идея с репарационными облигациями Украины связана с проблемами у США

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Идея выпуска Украиной репарационных облигаций связана со сложностями у США по оказанию дальнейшей финансовой помощи Киеву и напоминает дележку шкуры неубитого медведя, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
«
"Идея выпуска Украиной репарационных облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве, возникла как реакция на приостановку США поставок вооружений из-за отсутствия бюджетных средств на эти цели. Такие облигации можно было бы назвать "медвежьими", памятуя русскую пословицу "делить шкуру неубитого медведя", - рассуждает Осадчий.
"Попытки использовать замороженные активы России для выплат Украине натыкаются на угрозу конфискации активов недружественных стран, находящихся в российской юрисдикции, поэтому изобретаются подобные хитрые обходные схемы", - подытожил эксперт.
Ранее в понедельник колумнист агентства Рейтер Хьюго Диксон выступил с предложением о размещении украинским правительством "репарационных облигаций", которые были бы обеспечены "требованиями к России о возмещении Украине ущерба". Сам автор предложения указывает, что сценарий с выплатой Россией репараций маловероятен, поэтому выплаты инвесторам этих бумаг будут происходить из доходов от замороженных в западных странах российских активов. Это позволит обойти вопрос их конфискации и одновременно продолжить финансирование Украины.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов долларов. Большая часть средств находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Власти ЕС неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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УкраинаМаксим ОсадчийРоссияСШАЕвросоюзG7EuroclearВ мире
 
 
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