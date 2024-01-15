https://ria.ru/20240115/obligatsii-1921437429.html

Аналитик раскритиковал идею выпуска Украиной репарационных облигаций

Аналитик раскритиковал идею выпуска Украиной репарационных облигаций - РИА Новости, 15.01.2024

Аналитик раскритиковал идею выпуска Украиной репарационных облигаций

Идея выпуска Украиной репарационных облигаций связана со сложностями у США по оказанию дальнейшей финансовой помощи Киеву и напоминает дележку шкуры неубитого... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:21

2024-01-15T15:21

2024-01-15T15:21

украина

максим осадчий

россия

сша

евросоюз

g7

euroclear

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Идея выпуска Украиной репарационных облигаций связана со сложностями у США по оказанию дальнейшей финансовой помощи Киеву и напоминает дележку шкуры неубитого медведя, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Идея выпуска Украиной репарационных облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве, возникла как реакция на приостановку США поставок вооружений из-за отсутствия бюджетных средств на эти цели. Такие облигации можно было бы назвать "медвежьими", памятуя русскую пословицу "делить шкуру неубитого медведя", - рассуждает Осадчий. "Попытки использовать замороженные активы России для выплат Украине натыкаются на угрозу конфискации активов недружественных стран, находящихся в российской юрисдикции, поэтому изобретаются подобные хитрые обходные схемы", - подытожил эксперт. Ранее в понедельник колумнист агентства Рейтер Хьюго Диксон выступил с предложением о размещении украинским правительством "репарационных облигаций", которые были бы обеспечены "требованиями к России о возмещении Украине ущерба". Сам автор предложения указывает, что сценарий с выплатой Россией репараций маловероятен, поэтому выплаты инвесторам этих бумаг будут происходить из доходов от замороженных в западных странах российских активов. Это позволит обойти вопрос их конфискации и одновременно продолжить финансирование Украины. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов долларов. Большая часть средств находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Власти ЕС неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, максим осадчий, россия, сша, евросоюз, g7, euroclear, в мире