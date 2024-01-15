https://ria.ru/20240115/narushenie-1921484379.html

В Финляндии владельца Siberica обвинили в нарушении санкций против России

В Финляндии владельца Siberica обвинили в нарушении санкций против России - РИА Новости, 15.01.2024

В Финляндии владельца Siberica обвинили в нарушении санкций против России

Гендиректору финских компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину предъявлены обвинения в нарушении "при отягчающих обстоятельствах" антироссийских санкций,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:21

2024-01-15T18:21

2024-01-15T18:21

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Гендиректору финских компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину предъявлены обвинения в нарушении "при отягчающих обстоятельствах" антироссийских санкций, связанных с экспортом военного оборудования, сообщает прокуратура Финляндии. Бизнесмен вину отрицает. "Прокурор предъявил Габриэлю Темину, генеральному директору компаний Luminor и Siberica, обвинения в рационировании при отягчающих обстоятельствах и экспорте военного оборудования", – сказано на сайте ведомства. Подозреваемый свою вину отрицает, уточняет прокуратура. Слушания в уездном суде Восточной Уусимаа пройдут 26 января. В сентябре уездный суд Восточной Уусимаа заключил Темина под стражу по подозрению в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами. Темин – гражданин Франции. С 1991 года он имеет постоянный адрес проживания в Финляндии. Суд посчитал заключение под стражу оправданной мерой, которая не позволит подозреваемому уничтожить улики и повлиять на показания других фигурантов дела. Как сообщала 1 сентября Центральная криминальная полиция Финляндии, ведомство расследует преступление в области незаконного экспорта высоких технологий в Россию в 2016-2020 годах, при этом в основе деятельности компании находилось лицо, включенное в санкционный список минфина США в январе 2018 года по подозрению в поставках технологий российским вооруженным силам или связанным с ними лицам. По утверждению министерства финансов США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию.

https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html

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в мире, финляндия, россия, франция, министерство финансов сша