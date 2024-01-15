https://ria.ru/20240115/napadenie-1921468205.html

Московская школьница напала на одноклассницу и классного руководителя

Московская школьница напала на одноклассницу и классного руководителя - РИА Новости, 15.01.2024

Московская школьница напала на одноклассницу и классного руководителя

Ученица девятого класса московской школы №867 напала на одноклассницу и классного руководителя, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:27

2024-01-15T17:27

2024-01-15T17:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ученица девятого класса московской школы №867 напала на одноклассницу и классного руководителя, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Николай Ложечкин; по информации источника агентства, в руках у нее был канцелярский нож. "Девятого января ученица девятого класса нашей школы проявила агрессию по отношению к своей однокласснице и классному руководителю. Сотрудникам школы удалось оперативно остановить девочку и предотвратить развитие конфликта. На место была вызвана бригада скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал", - рассказал Ложечкин. По его словам, администрация школы находится на связи с родителями этой девочки, сейчас ей оказывают необходимую помощь. "Добавлю, что с девятиклассницей ранее проводили работу специалисты социально-психологической службы школы, которые будут сопровождать и поддерживать ее в дальнейшем", - добавил директор. Как уточнил РИА Новости информированный источник, между двумя школьницами произошел конфликт. Когда учительница пошла разбираться, одна из девочек достала канцелярский нож и замахнулась им. Девятиклассницу госпитализировали в психиатрическую больницу.

https://ria.ru/20240105/shkolnitsa-1919761848.html

https://ria.ru/20240114/konflikt-1921301848.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва