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Московская школьница напала на одноклассницу и классного руководителя
Московская школьница напала на одноклассницу и классного руководителя - РИА Новости, 15.01.2024
Московская школьница напала на одноклассницу и классного руководителя
Ученица девятого класса московской школы №867 напала на одноклассницу и классного руководителя, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:27
2024-01-15T17:27
2024-01-15T17:27
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ученица девятого класса московской школы №867 напала на одноклассницу и классного руководителя, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Николай Ложечкин; по информации источника агентства, в руках у нее был канцелярский нож. "Девятого января ученица девятого класса нашей школы проявила агрессию по отношению к своей однокласснице и классному руководителю. Сотрудникам школы удалось оперативно остановить девочку и предотвратить развитие конфликта. На место была вызвана бригада скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал", - рассказал Ложечкин. По его словам, администрация школы находится на связи с родителями этой девочки, сейчас ей оказывают необходимую помощь. "Добавлю, что с девятиклассницей ранее проводили работу специалисты социально-психологической службы школы, которые будут сопровождать и поддерживать ее в дальнейшем", - добавил директор. Как уточнил РИА Новости информированный источник, между двумя школьницами произошел конфликт. Когда учительница пошла разбираться, одна из девочек достала канцелярский нож и замахнулась им. Девятиклассницу госпитализировали в психиатрическую больницу.
https://ria.ru/20240105/shkolnitsa-1919761848.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Московская школьница напала на одноклассницу и классного руководителя
Московская школьница замахнулась канцелярским ножом на учителя после конфликта
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ученица девятого класса московской школы №867 напала на одноклассницу и классного руководителя, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Николай Ложечкин; по информации источника агентства, в руках у нее был канцелярский нож.
"Девятого января ученица девятого класса нашей школы проявила агрессию по отношению к своей однокласснице и классному руководителю. Сотрудникам школы удалось оперативно остановить девочку и предотвратить развитие конфликта. На место была вызвана бригада скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал", - рассказал Ложечкин.
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По его словам, администрация школы находится на связи с родителями этой девочки, сейчас ей оказывают необходимую помощь.
"Добавлю, что с девятиклассницей ранее проводили работу специалисты социально-психологической службы школы, которые будут сопровождать и поддерживать ее в дальнейшем", - добавил директор.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, между двумя школьницами произошел конфликт. Когда учительница пошла разбираться, одна из девочек достала канцелярский нож и замахнулась им. Девятиклассницу госпитализировали в психиатрическую больницу.
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