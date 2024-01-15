https://ria.ru/20240115/nakazanie-1921422606.html

Артамонов потребовал ужесточить наказание для липецких УК за халатность

Артамонов потребовал ужесточить наказание для липецких УК за халатность - РИА Новости, 15.01.2024

Артамонов потребовал ужесточить наказание для липецких УК за халатность

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на еженедельном совещании поручил подготовить законодательную инициативу по ужесточению ответственности управляющих... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:13

2024-01-15T14:13

2024-01-15T14:13

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на еженедельном совещании поручил подготовить законодательную инициативу по ужесточению ответственности управляющих компаний за халатность и неисполнение обязанностей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Принимаемые меры стали следствием нескольких коммунальных аварий, которые 14 января произошли в Липецке. Без отопления оставались больше 300 домов. В настоящий момент подача тепла возобновлена почти во всех зданиях. На особом контроле две многоэтажки, где на входе в здания перемерзли трубы. Заместитель губернатора Роман Петрухин доложил, что аварийные службы устраняют возникшие неполадки. После завершения работ подача тепла возобновится. Как отмечалось на совещании, причиной осложнения ситуации стали действия управляющих компаний. "В зданиях захламлены подвалы – аварийным бригадам просто не пройти. В некоторых УК не хватило сотрудников для проведения пусконаладочных работ. И они это умолчали. Как можно быть настолько халатными, когда речь идет о безопасности людей?" – подчеркнул губернатор, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что будут проведены дополнительные проверки недобросовестных УК и приняты меры к ужесточению ответственности. "Вчера поздно вечером мой зам Роман Петрухин с мэром Липецка делали поквартирный обход в проблемных домах, разговаривали с управляющими компаниями, смотрели техпомещения. Коллеги все задокументировали. Это материалы для обращения в прокуратуру. Наказание должно быть уголовным – никак иначе. Инициативу об изменении ответственности управляющих компаний направляем в облсовет", – подытожил губернатор Липецкой области.

https://ria.ru/20231226/matkapital-1918212596.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов