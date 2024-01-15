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Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков
Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков - РИА Новости, 15.01.2024
Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков
Российским десантникам вручили денежные сертификаты за подбитые танки производства стран НАТО, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:34
2024-01-15T04:34
2024-01-15T04:35
специальная военная операция на украине
москва
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Российским десантникам вручили денежные сертификаты за подбитые танки производства стран НАТО, сообщили журналистам в Минобороны. "В Центральном доме российской армии в городе Москва состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью прошлого года", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что сертификаты номиналом 500 тысяч рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск от представителей уральского бизнес-сообщества, которые поддерживают российские подразделения, участвующие в специальной военной операции. "Это ребята, которые своими самоотверженными действиями, своим героизмом сумели доказать преимущество нашего русского оружия над оружием иностранного производства", – сказал представитель командования ВДВ полковник Сергей Бойко.
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москва, сергей бойко, нато, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Бойко, НАТО, Воздушно-десантные войска России
Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков
Бойцы ВДВ получили денежные сертификаты за подбитые танки западного производства