https://ria.ru/20240115/nagrazhdenie-1921342992.html

Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков

Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков - РИА Новости, 15.01.2024

Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков

Российским десантникам вручили денежные сертификаты за подбитые танки производства стран НАТО, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T04:34

2024-01-15T04:34

2024-01-15T04:35

специальная военная операция на украине

москва

сергей бойко

нато

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Российским десантникам вручили денежные сертификаты за подбитые танки производства стран НАТО, сообщили журналистам в Минобороны. "В Центральном доме российской армии в городе Москва состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью прошлого года", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что сертификаты номиналом 500 тысяч рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск от представителей уральского бизнес-сообщества, которые поддерживают российские подразделения, участвующие в специальной военной операции. "Это ребята, которые своими самоотверженными действиями, своим героизмом сумели доказать преимущество нашего русского оружия над оружием иностранного производства", – сказал представитель командования ВДВ полковник Сергей Бойко.

https://ria.ru/20240113/samokhodka-1921094877.html

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москва, сергей бойко, нато, воздушно-десантные войска россии