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Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:34 15.01.2024 (обновлено: 04:35 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/nagrazhdenie-1921342992.html
Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков
Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков - РИА Новости, 15.01.2024
Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков
Российским десантникам вручили денежные сертификаты за подбитые танки производства стран НАТО, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:34
2024-01-15T04:35
специальная военная операция на украине
москва
сергей бойко
нато
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Российским десантникам вручили денежные сертификаты за подбитые танки производства стран НАТО, сообщили журналистам в Минобороны. "В Центральном доме российской армии в городе Москва состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью прошлого года", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что сертификаты номиналом 500 тысяч рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск от представителей уральского бизнес-сообщества, которые поддерживают российские подразделения, участвующие в специальной военной операции. "Это ребята, которые своими самоотверженными действиями, своим героизмом сумели доказать преимущество нашего русского оружия над оружием иностранного производства", – сказал представитель командования ВДВ полковник Сергей Бойко.
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москва, сергей бойко, нато, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Бойко, НАТО, Воздушно-десантные войска России
Российским десантникам вручили сертификаты за уничтожение западных танков

Бойцы ВДВ получили денежные сертификаты за подбитые танки западного производства

Подбитый танк Leopard 1A5
Подбитый танк Leopard 1A5
Подбитый танк Leopard 1A5. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Российским десантникам вручили денежные сертификаты за подбитые танки производства стран НАТО, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"В Центральном доме российской армии в городе Москва состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью прошлого года", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что сертификаты номиналом 500 тысяч рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск от представителей уральского бизнес-сообщества, которые поддерживают российские подразделения, участвующие в специальной военной операции.
"Это ребята, которые своими самоотверженными действиями, своим героизмом сумели доказать преимущество нашего русского оружия над оружием иностранного производства", – сказал представитель командования ВДВ полковник Сергей Бойко.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей БойкоНАТОВоздушно-десантные войска России
 
 
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