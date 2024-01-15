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Мэр Новоаннинского готов защищать мужчин, колядовавших в женских одеждах - РИА Новости, 15.01.2024
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21:12 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/muzhchiny-1921504905.html
Мэр Новоаннинского готов защищать мужчин, колядовавших в женских одеждах
Мэр Новоаннинского готов защищать мужчин, колядовавших в женских одеждах - РИА Новости, 15.01.2024
Мэр Новоаннинского готов защищать мужчин, колядовавших в женских одеждах
Мэр города Новоаннинский Волгоградской области Сергей Егоров в связи со скандалом из-за танцев двух мужчин в женской одежде заявил РИА Новости, что готов... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T21:12
2024-01-15T21:12
общество
новоаннинский район
сергей егоров
россия
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ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Мэр города Новоаннинский Волгоградской области Сергей Егоров в связи со скандалом из-за танцев двух мужчин в женской одежде заявил РИА Новости, что готов защищать жителей города от нападок тех, кто видит ЛГБТ*-пропаганду в старой традиции колядовать в таком виде на Святки. Ранее в соцсетях обратили внимание на видео в Telegram-канале "Новоаннинский сегодня", где двое мужчин в женской одежде исполняют шуточный танец на улице на фоне новогодней елки во время конкурса талантов. Telegram-канал Shot написал, что ролик вызвал неоднозначную реакцию местных жителей, и кто-то даже обратился в прокуратуру проверить выступление на пропаганду ЛГБТ*. Как сообщил РИА Новости Егоров, в правоохранительные органы и администрацию города никто не обращался. По его словам, "конкурс талантов" организовало местное онлайн-сообщество "Новоаннинский сегодня", мэрия не имеет к этому отношения. "Я считаю, что это какая-то охота на ведьм, когда начинают искать запрещенное в наших древних обычаях. Или это кто-то пытается "попиариться" или "хайп" получить. Например, на второй день свадьбы мужчина переодевается в женщину, а женщина в мужчин, творят там всякое шуточное, так было заведено. То же самое и колядки. И эти мужчины (на видео – ред.) ходили, колядовали так", - сказал Егоров. Он отметил, что Новоаннинский район – это казачий край, по его словам, казаки "не дадут очернить традиции" и не простят тех, кто "хочет повесить на район клеймо про ЛГБТ*". "Своих людей мы готовы защитить. Взять древние традиции, повесить клеймо и их запретить - это неправильно", - добавил Егоров. Как сообщили РИА Новости организаторы конкурса, жалоб на него и участников к ним не поступало. "Конкурс проводим не первый год, и все новоаннинцы с удовольствием в нем принимают участие, так как чтут настоящие, русские традиции празднования Старого Нового года. Итоги конкурса еще не подведены. Но, думаем, что герои этого ролика как раз и станут его победителями", - заявили агентству в сообществе "Новоаннинский сегодня".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240110/reper-1920598488.html
https://ria.ru/20240109/tesli-1920257139.html
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общество, новоаннинский район, сергей егоров, россия
Общество, Новоаннинский район, Сергей Егоров, Россия
Мэр Новоаннинского готов защищать мужчин, колядовавших в женских одеждах

Мэр города Новоаннинский готов защищать мужчин, колядовавших в женских одеждах

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Мэр города Новоаннинский Волгоградской области Сергей Егоров в связи со скандалом из-за танцев двух мужчин в женской одежде заявил РИА Новости, что готов защищать жителей города от нападок тех, кто видит ЛГБТ*-пропаганду в старой традиции колядовать в таком виде на Святки.
Ранее в соцсетях обратили внимание на видео в Telegram-канале "Новоаннинский сегодня", где двое мужчин в женской одежде исполняют шуточный танец на улице на фоне новогодней елки во время конкурса талантов. Telegram-канал Shot написал, что ролик вызвал неоднозначную реакцию местных жителей, и кто-то даже обратился в прокуратуру проверить выступление на пропаганду ЛГБТ*.
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
Рэпер Vacio заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ
10 января, 19:03
Как сообщил РИА Новости Егоров, в правоохранительные органы и администрацию города никто не обращался. По его словам, "конкурс талантов" организовало местное онлайн-сообщество "Новоаннинский сегодня", мэрия не имеет к этому отношения.
«
"Я считаю, что это какая-то охота на ведьм, когда начинают искать запрещенное в наших древних обычаях. Или это кто-то пытается "попиариться" или "хайп" получить. Например, на второй день свадьбы мужчина переодевается в женщину, а женщина в мужчин, творят там всякое шуточное, так было заведено. То же самое и колядки. И эти мужчины (на видео – ред.) ходили, колядовали так", - сказал Егоров.
Он отметил, что Новоаннинский район – это казачий край, по его словам, казаки "не дадут очернить традиции" и не простят тех, кто "хочет повесить на район клеймо про ЛГБТ*".
«
"Своих людей мы готовы защитить. Взять древние традиции, повесить клеймо и их запретить - это неправильно", - добавил Егоров.
Как сообщили РИА Новости организаторы конкурса, жалоб на него и участников к ним не поступало. "Конкурс проводим не первый год, и все новоаннинцы с удовольствием в нем принимают участие, так как чтут настоящие, русские традиции празднования Старого Нового года. Итоги конкурса еще не подведены. Но, думаем, что герои этого ролика как раз и станут его победителями", - заявили агентству в сообществе "Новоаннинский сегодня".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Максим Тесли - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Общественники попросили проверить солиста "Щенков" на пропаганду ЛГБТ*
9 января, 11:58
 
ОбществоНовоаннинский районСергей ЕгоровРоссия
 
 
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