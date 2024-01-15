https://ria.ru/20240115/muzhchiny-1921504905.html

Мэр Новоаннинского готов защищать мужчин, колядовавших в женских одеждах

Мэр Новоаннинского готов защищать мужчин, колядовавших в женских одеждах - РИА Новости, 15.01.2024

Мэр Новоаннинского готов защищать мужчин, колядовавших в женских одеждах

Мэр города Новоаннинский Волгоградской области Сергей Егоров в связи со скандалом из-за танцев двух мужчин в женской одежде заявил РИА Новости, что готов... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T21:12

2024-01-15T21:12

2024-01-15T21:12

общество

новоаннинский район

сергей егоров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Мэр города Новоаннинский Волгоградской области Сергей Егоров в связи со скандалом из-за танцев двух мужчин в женской одежде заявил РИА Новости, что готов защищать жителей города от нападок тех, кто видит ЛГБТ*-пропаганду в старой традиции колядовать в таком виде на Святки. Ранее в соцсетях обратили внимание на видео в Telegram-канале "Новоаннинский сегодня", где двое мужчин в женской одежде исполняют шуточный танец на улице на фоне новогодней елки во время конкурса талантов. Telegram-канал Shot написал, что ролик вызвал неоднозначную реакцию местных жителей, и кто-то даже обратился в прокуратуру проверить выступление на пропаганду ЛГБТ*. Как сообщил РИА Новости Егоров, в правоохранительные органы и администрацию города никто не обращался. По его словам, "конкурс талантов" организовало местное онлайн-сообщество "Новоаннинский сегодня", мэрия не имеет к этому отношения. "Я считаю, что это какая-то охота на ведьм, когда начинают искать запрещенное в наших древних обычаях. Или это кто-то пытается "попиариться" или "хайп" получить. Например, на второй день свадьбы мужчина переодевается в женщину, а женщина в мужчин, творят там всякое шуточное, так было заведено. То же самое и колядки. И эти мужчины (на видео – ред.) ходили, колядовали так", - сказал Егоров. Он отметил, что Новоаннинский район – это казачий край, по его словам, казаки "не дадут очернить традиции" и не простят тех, кто "хочет повесить на район клеймо про ЛГБТ*". "Своих людей мы готовы защитить. Взять древние традиции, повесить клеймо и их запретить - это неправильно", - добавил Егоров. Как сообщили РИА Новости организаторы конкурса, жалоб на него и участников к ним не поступало. "Конкурс проводим не первый год, и все новоаннинцы с удовольствием в нем принимают участие, так как чтут настоящие, русские традиции празднования Старого Нового года. Итоги конкурса еще не подведены. Но, думаем, что герои этого ролика как раз и станут его победителями", - заявили агентству в сообществе "Новоаннинский сегодня".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240110/reper-1920598488.html

https://ria.ru/20240109/tesli-1920257139.html

новоаннинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новоаннинский район, сергей егоров, россия