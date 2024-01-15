https://ria.ru/20240115/mistifikatsiya-1921397948.html

В ГД назвали сообщение СМИ о плане нападения России на НАТО мистификацией

В ГД назвали сообщение СМИ о плане нападения России на НАТО мистификацией - РИА Новости, 15.01.2024

В ГД назвали сообщение СМИ о плане нападения России на НАТО мистификацией

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мистификацией наличие "секретного плана" нападения РФ на НАТО. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:27

2024-01-15T12:27

2024-01-15T12:28

германия

леонид ивлев

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олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мистификацией наличие "секретного плана" нападения РФ на НАТО. Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. В минобороны Германии не стали комментировать Bild указанную информацию. "Русский поэт XIX века Василий Жуковский писал: "Раз в крещенский вечерок девушки гадали". Ну, прямо про фантазии и мистификации теряющего подписчиков Bild в отношении русской военной угрозы. Тем более Крещение близко", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следовало бы лучше на страницах Bild объяснить, куда идут деньги немецких налогоплательщиков и почему их уровень жизни становится все хуже. "А генералам бундесвера не стоит выдумывать различные планы якобы действий России, которые ничего общего с реальной действительностью не имеют", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240115/material-1921361186.html

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германия, леонид ивлев, василий жуковский, олаф шольц, bild, госдума рф, россия, в мире