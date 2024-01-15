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Мишустин призвал обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей - РИА Новости, 15.01.2024
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10:20 15.01.2024 (обновлено: 10:39 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/mishustin-1921367046.html
Мишустин призвал обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей
Мишустин призвал обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей - РИА Новости, 15.01.2024
Мишустин призвал обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей
Необходимо в ближайшие несколько лет обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей, в том числе за счет площадок ушедших иностранных компаний, заявил... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:20
2024-01-15T10:39
общество
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Необходимо в ближайшие несколько лет обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей, в том числе за счет площадок ушедших иностранных компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства реализуется стратегия развития автомобильной промышленности. Она рассчитана до 2035 года. И перед российским автопромом стоят масштабные задачи - уже в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуска площадок ушедших иностранных компаний, и также за счет углубления локализации и стимулирования собственных научных инженерных компетенций, конкурентноспособного производства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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общество, михаил мишустин, экономика, россия
Общество, Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин призвал обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей

Мишустин: в ближайшие годы надо обеспечить рост выпуска отечественных авто

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Необходимо в ближайшие несколько лет обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей, в том числе за счет площадок ушедших иностранных компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"По поручению главы государства реализуется стратегия развития автомобильной промышленности. Она рассчитана до 2035 года. И перед российским автопромом стоят масштабные задачи - уже в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуска площадок ушедших иностранных компаний, и также за счет углубления локализации и стимулирования собственных научных инженерных компетенций, конкурентноспособного производства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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