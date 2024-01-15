https://ria.ru/20240115/mishustin-1921367046.html

Мишустин призвал обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей

Мишустин призвал обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей - РИА Новости, 15.01.2024

Мишустин призвал обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей

Необходимо в ближайшие несколько лет обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей, в том числе за счет площадок ушедших иностранных компаний, заявил... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:20

2024-01-15T10:20

2024-01-15T10:39

общество

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Необходимо в ближайшие несколько лет обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей, в том числе за счет площадок ушедших иностранных компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства реализуется стратегия развития автомобильной промышленности. Она рассчитана до 2035 года. И перед российским автопромом стоят масштабные задачи - уже в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуска площадок ушедших иностранных компаний, и также за счет углубления локализации и стимулирования собственных научных инженерных компетенций, конкурентноспособного производства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

https://ria.ru/20240110/zameny-1920500401.html

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2024

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общество, михаил мишустин, экономика, россия