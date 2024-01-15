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Украина хочет более динамичных отношений с Китаем, заявил Кулеба - РИА Новости, 15.01.2024
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21:46 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/kuleba-1921507848.html
Украина хочет более динамичных отношений с Китаем, заявил Кулеба
Украина хочет более динамичных отношений с Китаем, заявил Кулеба - РИА Новости, 15.01.2024
Украина хочет более динамичных отношений с Китаем, заявил Кулеба
Украина хотела бы более динамичных отношений с Китаем и считает, что Пекин может сыграть роль в урегулировании конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T21:46
2024-01-15T21:46
в мире
украина
дмитрий кулеба
китай
киев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украина хотела бы более динамичных отношений с Китаем и считает, что Пекин может сыграть роль в урегулировании конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil."Мы хотим достичь более динамичных отношений с Китаем. Мы считаем, что они является игроком, который может сыграть роль в восстановлении мира на Украине. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна", - заявил Кулеба.Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой "формуле мира", которую продвигает Украина. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20240115/pomosch-1921506227.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, китай, киев, ли хуэй, владимир зеленский
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Китай, Киев, Ли Хуэй, Владимир Зеленский
Украина хочет более динамичных отношений с Китаем, заявил Кулеба

Кулеба считает, что Китай может сыграть роль в восстановлении мира на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украина хотела бы более динамичных отношений с Китаем и считает, что Пекин может сыграть роль в урегулировании конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil.
«
"Мы хотим достичь более динамичных отношений с Китаем. Мы считаем, что они является игроком, который может сыграть роль в восстановлении мира на Украине. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна", - заявил Кулеба.
Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой "формуле мира", которую продвигает Украина.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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Вчера, 21:28
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаКитайКиевЛи ХуэйВладимир Зеленский
 
 
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