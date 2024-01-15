Украина хочет более динамичных отношений с Китаем, заявил Кулеба
Кулеба считает, что Китай может сыграть роль в восстановлении мира на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украина хотела бы более динамичных отношений с Китаем и считает, что Пекин может сыграть роль в урегулировании конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil.
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"Мы хотим достичь более динамичных отношений с Китаем. Мы считаем, что они является игроком, который может сыграть роль в восстановлении мира на Украине. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна", - заявил Кулеба.
Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой "формуле мира", которую продвигает Украина.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.