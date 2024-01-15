https://ria.ru/20240115/kuleba-1921507848.html

Украина хочет более динамичных отношений с Китаем, заявил Кулеба

Украина хочет более динамичных отношений с Китаем, заявил Кулеба - РИА Новости, 15.01.2024

Украина хочет более динамичных отношений с Китаем, заявил Кулеба

Украина хотела бы более динамичных отношений с Китаем и считает, что Пекин может сыграть роль в урегулировании конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T21:46

2024-01-15T21:46

2024-01-15T21:46

в мире

украина

дмитрий кулеба

китай

киев

ли хуэй

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украина хотела бы более динамичных отношений с Китаем и считает, что Пекин может сыграть роль в урегулировании конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil."Мы хотим достичь более динамичных отношений с Китаем. Мы считаем, что они является игроком, который может сыграть роль в восстановлении мира на Украине. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна", - заявил Кулеба.Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой "формуле мира", которую продвигает Украина. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20240115/pomosch-1921506227.html

украина

китай

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, дмитрий кулеба, китай, киев, ли хуэй, владимир зеленский