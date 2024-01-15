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Гендиректора и шеф-редакторов 24.kg забрали на допрос в ГКНБ Киргизии
Гендиректора и шеф-редакторов 24.kg забрали на допрос в ГКНБ Киргизии - РИА Новости, 15.01.2024
Гендиректора и шеф-редакторов 24.kg забрали на допрос в ГКНБ Киргизии
Гендиректора и шеф-редакторов киргизского информагентства 24.kg вызвали на допрос в Госкомитет национальной безопасности, сообщило издание. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:11
2024-01-15T11:11
2024-01-15T12:01
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БИШКЕК, 15 янв — РИА Новости. Гендиректора и шеф-редакторов киргизского информагентства 24.kg вызвали на допрос в Госкомитет национальной безопасности, сообщило издание."У нас изъяли редакционные компьютеры. Гендиректора и шеф-редакторов забрали на допрос в ГКНБ", — говорится в публикации.Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас офис 24.kg опечатан. Некоторые сотрудники стоят на улице, юристы рекомендовали им пока не комментировать происходящее.Ранее сегодня утром редактор 24.kg Махинур Ниязова сообщила в соцсетях, что в офисе информагентства сотрудники ГКНБ проводят обыск. Что стало его причиной, пока неизвестно.Силовики ситуацию также пока не комментируют.
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киргизия, в мире
Гендиректора и шеф-редакторов 24.kg забрали на допрос в ГКНБ Киргизии
В Киргизии гендиректора и шеф-редакторов 24.kg забрали на допрос
БИШКЕК, 15 янв — РИА Новости.
Гендиректора и шеф-редакторов киргизского информагентства 24.kg вызвали на допрос в Госкомитет национальной безопасности, сообщило издание
.
«
"У нас изъяли редакционные компьютеры. Гендиректора и шеф-редакторов забрали на допрос в ГКНБ", — говорится в публикации.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас офис 24.kg опечатан. Некоторые сотрудники стоят на улице, юристы рекомендовали им пока не комментировать происходящее.
Ранее сегодня утром редактор 24.kg Махинур Ниязова сообщила в соцсетях, что в офисе информагентства сотрудники ГКНБ проводят обыск. Что стало его причиной, пока неизвестно.
Силовики ситуацию также пока не комментируют.
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