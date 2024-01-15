https://ria.ru/20240115/kim-1921342726.html
Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь
Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь - РИА Новости, 15.01.2024
Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь
Уклоняющиеся от мобилизации на Украине не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома, заявил в воскресенье глава Николаевской областной военной... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:18
2024-01-15T04:18
2024-01-15T11:25
украина
николаевская область
в мире
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921384707_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_03a0d0ab51b361adad4aa9c57373e442.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Уклоняющиеся от мобилизации на Украине не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома, заявил в воскресенье глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Во время интервью украинскому телеканалу "Мы-Украина" Ким прокомментировал возможную "охоту на уклоняющихся" от мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования) в Николаевской области и высказался по поводу вариантов "справедливой мобилизации" на Украине. "Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие", — отметил Ким. В декабре глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призывавший воевать всю Украину, заявил, что считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921072528.html
https://ria.ru/20231229/chinovnik-1919042829.html
украина
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921384707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5de8c41021dcd2f27c1bc56b86016d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, николаевская область, в мире, владимир зеленский
Украина, Николаевская область, В мире, Владимир Зеленский
Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь
Глава Николаевской области Ким: уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Уклоняющиеся от мобилизации на Украине не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома, заявил в воскресенье глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Во время интервью украинскому телеканалу "Мы-Украина" Ким прокомментировал возможную "охоту на уклоняющихся" от мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования) в Николаевской области и высказался по поводу вариантов "справедливой мобилизации" на Украине.
СМИ: жителям Западной Украины предлагают альтернативу мобилизации
"Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие", — отметил Ким.
В декабре глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призывавший воевать всю Украину, заявил, что считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Киевского чиновника отстранили от должности за содействие уклонистам