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Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь - РИА Новости, 15.01.2024
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04:18 15.01.2024 (обновлено: 11:25 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/kim-1921342726.html
Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь
Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь - РИА Новости, 15.01.2024
Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь
Уклоняющиеся от мобилизации на Украине не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома, заявил в воскресенье глава Николаевской областной военной... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:18
2024-01-15T11:25
украина
николаевская область
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Уклоняющиеся от мобилизации на Украине не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома, заявил в воскресенье глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Во время интервью украинскому телеканалу "Мы-Украина" Ким прокомментировал возможную "охоту на уклоняющихся" от мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования) в Николаевской области и высказался по поводу вариантов "справедливой мобилизации" на Украине. "Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие", — отметил Ким. В декабре глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призывавший воевать всю Украину, заявил, что считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921072528.html
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украина, николаевская область, в мире, владимир зеленский
Украина, Николаевская область, В мире, Владимир Зеленский
Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь

Глава Николаевской области Ким: уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью

© AFP 2024 / BULENT KILICГлава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AFP 2024 / BULENT KILIC
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Уклоняющиеся от мобилизации на Украине не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома, заявил в воскресенье глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Во время интервью украинскому телеканалу "Мы-Украина" Ким прокомментировал возможную "охоту на уклоняющихся" от мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования) в Николаевской области и высказался по поводу вариантов "справедливой мобилизации" на Украине.
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"Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие", — отметил Ким.
В декабре глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призывавший воевать всю Украину, заявил, что считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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