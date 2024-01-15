https://ria.ru/20240115/kim-1921342726.html

Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь

Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь - РИА Новости, 15.01.2024

Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь

Уклоняющиеся от мобилизации на Украине не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома, заявил в воскресенье глава Николаевской областной военной... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T04:18

2024-01-15T04:18

2024-01-15T11:25

украина

николаевская область

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Уклоняющиеся от мобилизации на Украине не имеют права "жить полноценной жизнью" и должны сидеть дома, заявил в воскресенье глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Во время интервью украинскому телеканалу "Мы-Украина" Ким прокомментировал возможную "охоту на уклоняющихся" от мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования) в Николаевской области и высказался по поводу вариантов "справедливой мобилизации" на Украине. "Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие", — отметил Ким. В декабре глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, призывавший воевать всю Украину, заявил, что считает необоснованными разговоры об отправке на фронт депутатов и сотрудников полиции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921072528.html

https://ria.ru/20231229/chinovnik-1919042829.html

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украина, николаевская область, в мире, владимир зеленский