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Британия раскрыла, сколько предприятий пострадали от кибератак в 2023 году - РИА Новости, 15.01.2024
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14:32 15.01.2024 (обновлено: 16:05 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/kiberataki-1921428571.html
Британия раскрыла, сколько предприятий пострадали от кибератак в 2023 году
Британия раскрыла, сколько предприятий пострадали от кибератак в 2023 году - РИА Новости, 15.01.2024
Британия раскрыла, сколько предприятий пострадали от кибератак в 2023 году
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что за прошлый год почти треть предприятий в стране стали жертвами кибератак, и возложил ответственность за... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:32
2024-01-15T16:05
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что за прошлый год почти треть предприятий в стране стали жертвами кибератак, и возложил ответственность за значительную их часть на Россию и Китай. РФ и Китай ранее не раз отвергали обвинения западных стран в кибератаках. РФ призывала к сотрудничеству по кибербезопасности. "В прошлом году почти треть предприятий в Великобритании пострадали от киберугроз или кибератак. Общий ущерб, нанесенный экономике Великобритании, исчисляется миллиардами", – сказал он на пресс-конференции. Трансляция вело издание Indepenent. Он утверждает, что "значительное число этих атак исходит из России и Китая".
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в мире, технологии, россия, великобритания, китай, грант шаппс
В мире, Технологии, Россия, Великобритания, Китай, Грант Шаппс
Британия раскрыла, сколько предприятий пострадали от кибератак в 2023 году

Грант Шаппс: почти треть британского бизнеса пострадала от кибератак в 2023 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что за прошлый год почти треть предприятий в стране стали жертвами кибератак, и возложил ответственность за значительную их часть на Россию и Китай.
РФ и Китай ранее не раз отвергали обвинения западных стран в кибератаках. РФ призывала к сотрудничеству по кибербезопасности.
«
"В прошлом году почти треть предприятий в Великобритании пострадали от киберугроз или кибератак. Общий ущерб, нанесенный экономике Великобритании, исчисляется миллиардами", – сказал он на пресс-конференции. Трансляция вело издание Indepenent.
Он утверждает, что "значительное число этих атак исходит из России и Китая".
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Эксперты: большинство кибератак в 2023 году приходилось на госорганизации
29 декабря 2023, 19:07
 
В миреТехнологииРоссияВеликобританияКитайГрант Шаппс
 
 
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