https://ria.ru/20240115/khuliganstvo-1921474406.html

В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения

В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения - РИА Новости, 15.01.2024

В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения

Следственные органы полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух молодых людей, жестоко избивших жителя Мурманска, видео избиения было... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:44

2024-01-15T17:44

2024-01-15T17:49

происшествия

мурманск

россия

ленинский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg

МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Следственные органы полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух молодых людей, жестоко избивших жителя Мурманска, видео избиения было размещено в интернете, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. "По результатам проведенной процессуальной проверки следственными органами полиции в отношении молодых людей 19 и 20 лет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении. В пятницу вечером в интернете появилось видео, на котором видео группа молодых людей избивает местного жителя в Ленинском районе Мурманска. Участников инцидента задержали. Как отметили в полиции, пострадавший молодой человек 2000 года рождения не стал писать заявление и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на установление степени вреда здоровью. В понедельник председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства избиения молодого человека и инициировать вопрос о передаче материалов проверки в производство регионального следственного управления ведомства.

https://ria.ru/20240108/krasnouralsk-1920129940.html

https://ria.ru/20240109/politsiya-1920399237.html

мурманск

россия

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманск, россия, ленинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)