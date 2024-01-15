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В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения - РИА Новости, 15.01.2024
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17:44 15.01.2024 (обновлено: 17:49 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/khuliganstvo-1921474406.html
В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения
В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения - РИА Новости, 15.01.2024
В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения
Следственные органы полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух молодых людей, жестоко избивших жителя Мурманска, видео избиения было... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:44
2024-01-15T17:49
происшествия
мурманск
россия
ленинский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Следственные органы полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух молодых людей, жестоко избивших жителя Мурманска, видео избиения было размещено в интернете, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. "По результатам проведенной процессуальной проверки следственными органами полиции в отношении молодых людей 19 и 20 лет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении. В пятницу вечером в интернете появилось видео, на котором видео группа молодых людей избивает местного жителя в Ленинском районе Мурманска. Участников инцидента задержали. Как отметили в полиции, пострадавший молодой человек 2000 года рождения не стал писать заявление и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на установление степени вреда здоровью. В понедельник председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства избиения молодого человека и инициировать вопрос о передаче материалов проверки в производство регионального следственного управления ведомства.
https://ria.ru/20240108/krasnouralsk-1920129940.html
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мурманск
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происшествия, мурманск, россия, ленинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманск, Россия, Ленинский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения

В Мурманске возбудили уголовное дело о хулиганстве после резонансного избиения

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Следственные органы полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух молодых людей, жестоко избивших жителя Мурманска, видео избиения было размещено в интернете, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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"По результатам проведенной процессуальной проверки следственными органами полиции в отношении молодых людей 19 и 20 лет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
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В пятницу вечером в интернете появилось видео, на котором видео группа молодых людей избивает местного жителя в Ленинском районе Мурманска. Участников инцидента задержали.
Как отметили в полиции, пострадавший молодой человек 2000 года рождения не стал писать заявление и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на установление степени вреда здоровью.
В понедельник председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства избиения молодого человека и инициировать вопрос о передаче материалов проверки в производство регионального следственного управления ведомства.
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ПроисшествияМурманскРоссияЛенинский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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