https://ria.ru/20240115/khuliganstvo-1921474406.html
В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения
В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения - РИА Новости, 15.01.2024
В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения
Следственные органы полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух молодых людей, жестоко избивших жителя Мурманска, видео избиения было... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:44
2024-01-15T17:44
2024-01-15T17:49
происшествия
мурманск
россия
ленинский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Следственные органы полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух молодых людей, жестоко избивших жителя Мурманска, видео избиения было размещено в интернете, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. "По результатам проведенной процессуальной проверки следственными органами полиции в отношении молодых людей 19 и 20 лет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении. В пятницу вечером в интернете появилось видео, на котором видео группа молодых людей избивает местного жителя в Ленинском районе Мурманска. Участников инцидента задержали. Как отметили в полиции, пострадавший молодой человек 2000 года рождения не стал писать заявление и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на установление степени вреда здоровью. В понедельник председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства избиения молодого человека и инициировать вопрос о передаче материалов проверки в производство регионального следственного управления ведомства.
https://ria.ru/20240108/krasnouralsk-1920129940.html
https://ria.ru/20240109/politsiya-1920399237.html
мурманск
россия
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_627662d9caeb7c87267428f1f303ff3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманск, россия, ленинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманск, Россия, Ленинский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманске возбудили дело о хулиганстве после резонансного избиения
В Мурманске возбудили уголовное дело о хулиганстве после резонансного избиения