https://ria.ru/20240115/kachestvo_zhizni-1921450730.html

ВЭБ.РФ дал управленцам рецепты по повышению качества жизни в городах

ВЭБ.РФ дал управленцам рецепты по повышению качества жизни в городах - РИА Новости, 15.01.2024

ВЭБ.РФ дал управленцам рецепты по повышению качества жизни в городах

- РИА Новости. Более 200 руководителей муниципалитетов приняли участие в практической сессии "Рецепты для городов", которую ВЭБ.РФ провел в рамках... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:48

2024-01-15T18:48

2024-01-15T20:01

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 200 руководителей муниципалитетов приняли участие в практической сессии "Рецепты для городов", которую ВЭБ.РФ провел в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России", сообщает пресс-служба института развития."Мэров вооружили знаниями по реализации быстрых и эффективных решений городского развития на примере программы ВЭБ.РФ "5 шагов для городов", научили анализировать эффекты от реализованных проектов на основе Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, продемонстрировали значимость работы в команде", - говорится в сообщении.Как отметила управляющий директор ВЭБ.РФ Дарья Онищук, программа "5 шагов для городов" позволяет провести быстрые позитивные преобразования в городах. В ней участвуют более 300 городов России - как миллионники, так и города с населением менее 5 тысяч человек.Программа дает возможности реализовать проекты по развитию городской среды, повышению ее функционального разнообразия, поддержке экологических инициатив и снижению воздействия на окружающую среду, созданию условий для здорового образа жизни, творчества и общения жителей. Эффект от программы уже почувствовали более 50 миллионов жителей страны.В частности, благодаря программе в Нижнем Новгороде появился городской скалодром, в Севастополе на базе библиотеки открылся молодежный центр, в Вологде заработали пункты раздельного сбора мусора, в Челябинске организовали временные парковки, в Твери появился карманный парк, а вековой дуб в Вязниках Владимирской области стал арт-объектом.В свою очередь, оценивать качество жизни горожан позволяет Индекс ВЭБ.РФ. Этот комплексный аналитический инструмент дает объективный и полный портрет развития города, причем не только на основе объективных, но и субъективных показателей (опрос населения). Индекс качества жизни позволяет увидеть зоны развития городов. Вместе с тем, он дает возможность выявлять лучшие практики, которые приводят к росту качества жизни. И, как следствие, принимать эффективные управленческие решения, рассказал РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.Индекс – общедоступный продукт, что позволяет работать с ним как жителям городов, как бизнесу, так и городским управленцам. Согласно последним данным Индекса, позитивная динамика качества жизни отмечается по всем 11 его направлениям: Жилищные условия, Доход и работа, Здоровье, Образование и прочее. Как пример, время стандартной поездки по маршруту "работа/дом" в городах сократилось за 2 года с 35 до 31 минуты. Это результат масштабной работы по замене транспорта, оптимизации маршрутной сети, отмечалось на сессии.Для успешного развития города важно, чтобы управленческая команда работала как единый организм, и этому тоже нужно учиться, уверена главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева."Много лет и с большой любовью ВЭБ.РФ вкладывает свои силы, время, знания в обучение и развитие городских команд. Мы считаем, что люди – это самая большая ценность. А чем сильнее управленцы на местах, тем сильнее наша страна", - приводятся в сообщении ее слова.Как отметили в пресс-службе, ВЭБ провел уже две образовательные программы. В общей сложности в них приняли участие более чем 400 городов. Свыше двух тысяч городских управленцев получили современные навыки и компетенции. В сентябре 2023 года совместно с Минэкономразвития России ВЭБ.РФ запустил третью образовательную программу по туризму для 200 городов.

https://ria.ru/20240112/postroit-1921042303.html

https://ria.ru/20240112/velikiy_novgorod-1920974342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), городская среда, экономика, общество