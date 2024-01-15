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В Израиле по меньшей мере 14 человек ранены при наезде автомобиля - РИА Новости, 15.01.2024
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15:35 15.01.2024 (обновлено: 15:38 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/izrail-1921440774.html
В Израиле по меньшей мере 14 человек ранены при наезде автомобиля
В Израиле по меньшей мере 14 человек ранены при наезде автомобиля - РИА Новости, 15.01.2024
В Израиле по меньшей мере 14 человек ранены при наезде автомобиля
По меньшей мере 14 человек пострадали при наезде автомобиля на людей в городе Раанана в центре Израиля, трое человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:35
2024-01-15T15:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек пострадали при наезде автомобиля на людей в городе Раанана в центре Израиля, трое человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Врачи скорой помощи MDA оказывают помощь и эвакуируют в больницы 14 пострадавших, включая 70-летнюю женщину в критическом состоянии, ... двух мужчин в тяжелом состоянии с травмами головы и конечностей, восемь человек в состоянии средней тяжести и троих с легкими травмами", - говорится в сообщении MDA.Полиция на данный момент квалифицирует произошедшее как "исключительный инцидент" и не называет его терактом. Израильские СМИ сообщают о подозрении на комбинированную террористическую атаку с наездом автомобиля и ножом, которая практически одновременно произошла в разных частях города.Мэр города Раанана призвал жителей не забирать детей из школ и детских садов. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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израиль, в мире
Израиль, В мире
В Израиле по меньшей мере 14 человек ранены при наезде автомобиля

В Раанане по меньшей мере 14 человек ранены при наезде автомобиля

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек пострадали при наезде автомобиля на людей в городе Раанана в центре Израиля, трое человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
«
"Врачи скорой помощи MDA оказывают помощь и эвакуируют в больницы 14 пострадавших, включая 70-летнюю женщину в критическом состоянии, ... двух мужчин в тяжелом состоянии с травмами головы и конечностей, восемь человек в состоянии средней тяжести и троих с легкими травмами", - говорится в сообщении MDA.
Полиция на данный момент квалифицирует произошедшее как "исключительный инцидент" и не называет его терактом. Израильские СМИ сообщают о подозрении на комбинированную террористическую атаку с наездом автомобиля и ножом, которая практически одновременно произошла в разных частях города.
Мэр города Раанана призвал жителей не забирать детей из школ и детских садов. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
 
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