https://ria.ru/20240115/germaniya-1921411306.html

Минобороны ФРГ отреагировало на публикации о плане нападения России на НАТО

Минобороны ФРГ отреагировало на публикации о плане нападения России на НАТО - РИА Новости, 15.01.2024

Минобороны ФРГ отреагировало на публикации о плане нападения России на НАТО

Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ о якобы "секретном плане" нападения России на НАТО, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:21

2024-01-15T13:21

2024-01-15T13:26

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ о якобы "секретном плане" нападения России на НАТО, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела, сообщил немецкий таблоид Bild. Ранее Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию про "план нападения" РФ на Германию и заявил, что в последнее время это издание не гнушается публикацией разных "уток". "Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии", - заявили в министерстве в ответ на запрос Bild. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заявила, что опубликованный Bild "план" того, как Россия могла бы атаковать НАТО, - мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240115/uzhas-1921354901.html

https://ria.ru/20240115/germaniya-1921336923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, москва, мария захарова, дмитрий песков, нато, в мире