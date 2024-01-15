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Всемирный экономический форум в Давосе

Всемирный экономический форум в Давосе - РИА Новости, 15.01.2024

Всемирный экономический форум в Давосе

Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T02:00

2024-01-15T02:00

2024-01-15T02:00

справки

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Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества.История ВЭФ началась в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке.Первоначально такие ежегодные встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами. С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран.В январе 1974 года в Давос впервые были приглашены политические лидеры. В 1976 году форум впервые ввел систему постоянного членства.В 1987 году встречи получили название Всемирный экономический форум с целью отразить его возросшее общемировое значение. Партнеры Всемирного экономического форума – ведущие мировые компании.В число базовых партнеров входит избранная группа из примерно 100 крупных транснациональных корпораций, таких как ABB, Nestlé, Barclays, Credit Suisse, Deloitte, Deutsche Bank и Google. Они формируют повестку дня и обеспечивают основную часть финансирования. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Штаб-квартира организации находится в Женеве.Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января – начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года), на которых члены ВЭФ обсуждают ключевые проблемы мировой экономики. На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.На Давосском форуме в неформальной обстановке обсуждаются ключевые вопросы современности, перспективы экономического развития, укрепления стабильности и мира, положение в "горячих точках". У форума сложилась достаточно сложная организационная и управленческая структура.Совет попечителей выступает в качестве хранителей миссии и ценностей форума. Его состав делится поровну между представителями деловых кругов и лидерами международных организаций и гражданского общества. Возглавляет совет попечителей Клаус Шваб. Правление под председательством президента форума Бёрге Бренде выполняет функции исполнительного органа Всемирного экономического форума, обеспечивает выполнение мероприятий форума и выступает в качестве его представителя для сторонних организаций. Правление несет коллективную исполнительную ответственность за форум и подотчетно попечительскому совету.Оперативное руководство осуществляет исполнительный комитет, в который входят представители более 60 стран.В структуре ВЭФ действуют три центра: глобальной, региональной и отраслевой повесток дня. В структуре ВЭФ функционируют также такие сообщества, как Искусство и культура, Гражданское общество, Глобальный форум лидеров университетов, Инициатива "Партнерство против коррупции", Форум молодых мировых лидеров и др. Ежегодно ВЭФ публикует доклады и рейтинги, в частности, "Доклад о глобальных рисках" (The Global Risks Report), "Глобальное гендерное неравенство" (The Global Gender Gap Report), "Глобальные риски" (Global Risks Report) и др. Советская делегация впервые приняла участие в форуме в 1987 году. Россия, как суверенное государство, участвует в давосских встречах с 1992 года. С 1994 года на форуме стали проводиться "российские дни". В марте 2022 года Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями. В 2023 году ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе прошел 16-23 января.Тема форума "Сотрудничество в фрагментированном мире".Мероприятие впервые прошло в традиционном формате после двухлетних ограничений, вызванных пандемией COVID-19. В работе форума принимало участие самое большое количество политиков и бизнесменов за все время. Среди них было 50 глав правительств, 56 министров финансов, 19 глав центральных банков и 35 министров иностранных дел. При этом, лидеров стран с самыми крупными в мире экономиками в Давосе не было — за исключением канцлера Германии Олафа Шольца. От администрации президента США Джозефа Байдена на форуме присутствовали Джон Керри, отвечающий за климатическую повестку, и торговый представитель США Кэтрин Тай. Президент Китая также в Давос не приехал, но направил в Швейцарию делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Среди других значимых персон, присутствовавших на Всемирном экономическом форуме, — глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Кроме политических тем, которые заняли центральное место на форуме, где ключевым выступлением стала речь Генри Кисинджера, участники обсуждали события, которые так или иначе оказали влияние на мировую экономику в 2022 году, – энергокризис и санкции против России, вспышка пандемии в Китае и замедление экономики Поднебесной, переформатирование рынков энергоресурсов и сырья. Также поднимались проблемы климата и демографии.В 2024 году Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 15-19 января. Его тема "Восстановление доверия". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

давос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, давос, всемирный экономический форум в давосе, в мире