В Финляндии признали слабость своей экономики
Минфин Финляндии: экономика хронически слаба и нуждается в проведении реформ
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на гавань Хельсинки
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на гавань Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Экономика Финляндии находится в хронически слабом состоянии и нуждается в реформах, написала министр финансов Риикка Пурра в колонке газеты Maaseusun Tulevaisuus.
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"Внимание министра финансов в основном сосредоточено на государственной экономике и ее хронически слабом состоянии. <…> Следует признать необходимость экономических реформ, реформ рынка труда и других нормативных актов для поддержки экономического роста", — говорится в публикации.
Глава ведомства предположила, что для развития экономики, которая находится в стагнации уже 15 лет, необходим рост в частном секторе. Пурра отметила, что при довольно высоком уровне занятости в стране стимулы к труду у сотрудников остаются незначительными.
По данным статистического управления республики, инфляция в 2023-м составила в среднем 6,2 процента. По прогнозу Центробанка Финляндии на 2023-2026 годы, экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025-м.
Согласно недавнему исследованию статистического управления, около 73 процентов потребителей в Финляндии считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с 2022 годом.
В последнее время финские власти взяли курс на разрыв отношений с Москвой. В середине декабря республика полностью закрыла границу с Россией, обвинив соседнее государство в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке беженцев к границе.
Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе обойдется Хельсинки примерно в три миллиарда евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан и лишает страну возможности развиваться.
Кроме того, по подсчетам финских СМИ, местные компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка. Больше всех пострадали энергетическая компания Fortum, строительная компания YIT и авиаперевозчик Finnair.