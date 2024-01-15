https://ria.ru/20240115/finlyandiya-1921394082.html

В Финляндии признали слабость своей экономики

В Финляндии признали слабость своей экономики - РИА Новости, 15.01.2024

В Финляндии признали слабость своей экономики

Экономика Финляндии находится в хронически слабом состоянии и нуждается в реформах, написала министр финансов Риикка Пурра в колонке газеты Maaseusun... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:12

2024-01-15T12:12

2024-01-15T14:50

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Экономика Финляндии находится в хронически слабом состоянии и нуждается в реформах, написала министр финансов Риикка Пурра в колонке газеты Maaseusun Tulevaisuus."Внимание министра финансов в основном сосредоточено на государственной экономике и ее хронически слабом состоянии. <…> Следует признать необходимость экономических реформ, реформ рынка труда и других нормативных актов для поддержки экономического роста", — говорится в публикации.Глава ведомства предположила, что для развития экономики, которая находится в стагнации уже 15 лет, необходим рост в частном секторе. Пурра отметила, что при довольно высоком уровне занятости в стране стимулы к труду у сотрудников остаются незначительными.По данным статистического управления республики, инфляция в 2023-м составила в среднем 6,2 процента. По прогнозу Центробанка Финляндии на 2023-2026 годы, экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025-м.Согласно недавнему исследованию статистического управления, около 73 процентов потребителей в Финляндии считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с 2022 годом.В последнее время финские власти взяли курс на разрыв отношений с Москвой. В середине декабря республика полностью закрыла границу с Россией, обвинив соседнее государство в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке беженцев к границе.Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе обойдется Хельсинки примерно в три миллиарда евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан и лишает страну возможности развиваться.Кроме того, по подсчетам финских СМИ, местные компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка. Больше всех пострадали энергетическая компания Fortum, строительная компания YIT и авиаперевозчик Finnair.

https://ria.ru/20240105/import-1919822697.html

https://ria.ru/20240111/finlyadiya-1920732865.html

https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882643020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, финляндия, россия, вячеслав володин, москва, госдума рф, yit, finnair