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В Калининграде из-за пожара эвакуировали учеников и педагогов гимназии - РИА Новости, 15.01.2024
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12:23 15.01.2024 (обновлено: 12:24 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/evakuirovali-1921397165.html
В Калининграде из-за пожара эвакуировали учеников и педагогов гимназии
В Калининграде из-за пожара эвакуировали учеников и педагогов гимназии - РИА Новости, 15.01.2024
В Калининграде из-за пожара эвакуировали учеников и педагогов гимназии
Учащихся и педагогов гимназии №40, всего 1600 человек, эвакуировали в Калининграде из-за возгорания в одном из туалетов, сообщили РИА новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:23
2024-01-15T12:24
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 15 янв - РИА Новости. Учащихся и педагогов гимназии №40, всего 1600 человек, эвакуировали в Калининграде из-за возгорания в одном из туалетов, сообщили РИА новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 9.40 поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в гимназии №40 на улице Ю. Маточкина, д. 4. По прибытии подразделений пожарной охраны установлено, что произошло возгорание мусорной корзины в туалете на 2-м этаже, ликвидировано до прибытия подразделений МЧС России. Проведена эвакуация 1600 человек. Пострадавших нет. Проводятся мероприятия по дымоудалению", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240115/baku-1921396552.html
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калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде из-за пожара эвакуировали учеников и педагогов гимназии

МЧС: в Калининграде из-за пожара эвакуировали учеников и педагогов гимназии

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС России . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 15 янв - РИА Новости. Учащихся и педагогов гимназии №40, всего 1600 человек, эвакуировали в Калининграде из-за возгорания в одном из туалетов, сообщили РИА новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 9.40 поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в гимназии №40 на улице Ю. Маточкина, д. 4. По прибытии подразделений пожарной охраны установлено, что произошло возгорание мусорной корзины в туалете на 2-м этаже, ликвидировано до прибытия подразделений МЧС России. Проведена эвакуация 1600 человек. Пострадавших нет. Проводятся мероприятия по дымоудалению", - сказали в ведомстве.
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12:20
 
КалининградРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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