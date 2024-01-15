https://ria.ru/20240115/evakuirovali-1921397165.html

В Калининграде из-за пожара эвакуировали учеников и педагогов гимназии

В Калининграде из-за пожара эвакуировали учеников и педагогов гимназии - РИА Новости, 15.01.2024

В Калининграде из-за пожара эвакуировали учеников и педагогов гимназии

Учащихся и педагогов гимназии №40, всего 1600 человек, эвакуировали в Калининграде из-за возгорания в одном из туалетов, сообщили РИА новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:23

2024-01-15T12:23

2024-01-15T12:24

калининград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 15 янв - РИА Новости. Учащихся и педагогов гимназии №40, всего 1600 человек, эвакуировали в Калининграде из-за возгорания в одном из туалетов, сообщили РИА новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 9.40 поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в гимназии №40 на улице Ю. Маточкина, д. 4. По прибытии подразделений пожарной охраны установлено, что произошло возгорание мусорной корзины в туалете на 2-м этаже, ликвидировано до прибытия подразделений МЧС России. Проведена эвакуация 1600 человек. Пострадавших нет. Проводятся мероприятия по дымоудалению", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240115/baku-1921396552.html

калининград

россия

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калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)